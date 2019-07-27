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Mağdur eden taziye geleneği tarih oluyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uzun yıllardır yaşatılan ve mağduriyetlere neden olan ‘taziye yemeği’ geleneği, sona eriyor.

  • STAR
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YAKINLARINI kaybedenler, 3 gün boyunca başsağlığı dileklerini kabul ettiği taziye evlerinde, yüzlerce misafire iki öğün yemek veriyor. Bu uygulamanın bazı aileler için mağduriyete dönüşmesi üzerine Kaymakamlık ve Müftülükler geleneğe son verilmesi için çalışma başlattı.

HUTBE OKUTULDU 

Bazı ailelerin misafirlerine 3 gün boyunca iki öğün taziye yemeği vermek için kredi çekmesi, borçlanması, inek ya da traktörünü satmasının öğrenilmesi sonucu sorunun çözümü konusunda esnaf, imam, öğretmen ve muhtardan oluşan heyet oluşturuldu, fetvalar verildi, açıklamalar yapıldı. Bazı illerde bu mağduriyetin önüne geçilirken, geleneğin devam ettiği illerde çalışma sürüyor. Diyarbakır Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, vatandaşlarla yaptıkları görüşmeler sonucu taziye yemeği geleneğine son verilmesi kararı aldıklarını söyledi. Son dönemde yaşanan mağduriyetlerin iletilmesi üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Soğukoluk, “İlçemizde üzücü hikâyeler var. Bununla ilgili bankadan kredi çekmiş, ödeyememiş veya bir iki ineğini ve traktörünü satmak zorunda kalan insanlarımız oldu. Gençler geldi ve ‘Siz de destek verin, taziye yemeklerini sonlandıralım’ dedi. Bunun üzerine geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenledik” diye konuştu. Diyarbakır İl Müftü Vekili Nihat Koç ise, taziye evlerinde yemek verilmesinin İslam geleneğine uymadığına işaret ederek, kent genelindeki camilerde hutbe vererek vatandaşı bilgilendirdiklerini söyledi. “Evlerine bir ateş düşmüştür ve canları yanmaktadır. Canları yanan insanları bir de yemek zahmetiyle ve külfetiyle yoramayız. Taziye sahipleri yemekle uğraşırlarsa dertlerine dert, acılarına acı katmış oluruz” ifadelerini kullanan Koç, bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini aktardı.

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