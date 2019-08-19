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Mağdur esnaftan İmamoğlu'na isyan: Kimseyi bulamadık

Sağanak sona erdi, Ekrem İmamoğlu ortaya çıktı. Su baskınında mallarını kaybeden Eminönü esnafı, başkanı karşısında görünce isyan etti: Dün kimseye neden ulaşamadık. Zabıta bile yoktu. Neredesiniz başkanım?

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Mega kentte önceki gün meydana gelen sağanak sonrası maddi ve manevi büyük hasarlar meydana geldi. Sel suları tahliye edilmeye başlayınca tablonun vehameti daha net anlaşıldı. Olası yağış ihtimaline karşı, mazgal ve kanalizasyonlarda yapılması gereken temizlik çalışmalarının yapılmaması nedeniyle, yağmur suyu oluk oluk caddelerden aktı. Sel baskınlarıyla boğuşan vatandaşın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepkileri ise çığ gibi büyüdü. Göreve geldiği ilk gün, kaybedecek bir dakikaları olmadığını belirten İmamoğlu, birkaç aylık görev süresindeki ikinci tatilinden dönerek, ayağının tozuyla ekmek tekneleri sular altında kalan esnafı ziyaret etti.Günlerdir art arda yapılan sağanak uyarılarından bihaber olan, İBB bünyesinde herhangi bir çalışma başlatmayan İmamoğlu, yaşanan afetten meteorolojiyi sorumlu tuttu.

NEREDESİNİZ BAŞKANIM

Doğru uyarının yapılmadığını belirten İmamoğlu, “Olan olayda şu, meteoroloji doğru zamanda, doğru ve önemli uyarıyı yapmamıştır. AKOM’a orta şiddetli bir uyarı gelmiştir. Tabii hem zamanı hem uyarının biçimi yeterli olmamıştır. Zira 114 kilo yağmur düşmüştür bu alana. Tabii ciddi bir fark var arada” dedi. İmamoğlu yaptığı ziyaretlerde sitemle karşılandı. Bir esnaf, “Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık.Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun” şeklinde serzenişte bulundu.

Daha sonras felaket yaşanmadan harekete geçmesi gereken AKOM’u ziyaret eden İmamoğlu, sağanak sonrası etkilenen yerler ve buralarda gerçekleştirilen müdahaleler hakkında yetkililerden bilgi aldı. 

ŞEFFAF REZALET

İstanbul selle boğuşurken Bodrum’da olan İmamoğlu, kendisine gösterilen tepkiye ise şu şekilde cevap verdi; “Boş konuşan boş konuşuyor zaten, makamı ne olursa olsun.İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen... Bizim tatilimiz de şeffaf. İki gün Hacıbektaş’taydık. İki gün de ailemizle olduk. Bu tarihte afet olursa elbette koşar geliriz” dedi.

 

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