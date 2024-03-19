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  • Mağdur olan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesine isyan etti: Alın terimizin karşılığını almak istiyoruz
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Mağdur olan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesine isyan etti: Alın terimizin karşılığını almak istiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Belediye İş Sendikası üyesi binlerce işçi, toplu iş sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadığı gerekçesiyle yürüyüş yapıp, oturma eylemi gerçekleştirdi.

DHA19 Mart 2024 Salı 14:06 - Güncelleme:
Mağdur olan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesine isyan etti: Alın terimizin karşılığını almak istiyoruz
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile işveren arasında ocak ayından bu yana süren ve 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendikaya üye işçiler, kısa süre önce yarım gün, ardından da 2 saat iş bıraktı. Sonrasında taraflar tekrar masaya oturdu ancak sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Belediye İş Sendikası yeniden eylem kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan binlerce işçi, Konak Pier önünde toplandı. Ardından belediye binasına yürüyüşe geçti. Müzikler ve türküler eşliğinde halaylar çeken kalabalık, 'sadaka değil toplu sözleşme', 'direne direne kazanacağız', 'hak, hukuk adalet', 'zafer emekçinin olacak' sloganları atarak belediye önüne geldi.

'ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İSTİYORUZ'

Basın açıklaması yapan Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, "Bizler su, kanal, arıtma, otobüs hizmeti, asfalt, mezarlık ve itfaiye hizmetlerini sabahın kör karanlığından gece yarılarına, yaz demeden kış demeden günün 24 saati durmaksızın yerine getiren emekçileriz. Bizler, hizmetlerin bir gün dahi aksamaması için görev ve sorumluluk bilinciyle 7 gün 24 saat var gücüyle çalışan emekçileriz. İzmir'in her evinde, her sokağında, her caddesinde emekçilerin alın teri ve emeği var. Emekçiler, ülkemizin, belediyemizin her sıkıntılı döneminde kurumların daha verimli çalışması için var gücümüzle çaba harcayan, fedakarlık yapanlardır. Ancak bu kadar önemli ve vazgeçilmez olan bu hizmetleri yapan bizler, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyon altında eziliyoruz. Belediye yönetimi sesimizi duymuyor, yaşadığımız yoksulluğu, geçim sıkıntısını görmüyor. Belediye yönetiminin sorunlarımıza karşı duyarsızlığı karşısında öfkeleniyoruz. Biz emekçiler, huzur içinde çalışmak, alın terimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Ardından kalabalık, belediye önüne giderek oturma eylemi başlattı.

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