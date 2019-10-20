23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Magnum 2019 kazananlar listesi açıklandı! Magnum çekiliş sonucu isim listesi

Magnum çekiliş sonuçları düzenlenen kuranın ardından belli oldu. Kampanya sonunda yapılan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobili almaya hak kazandı. Çekilişi kazanan isimler, Hürriyet Gazetesi'nin Cumartesi Eki'nde ilan edildi. Magnum 2019 kazananlar listesi açıklandı. Magnum çekiliş sonucu isim listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Magnum 2019 çekilişi, 14 Ekim tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Magnum 2019 kazananlar listesi açıklandı. Magnum çekiliş sonucu isim listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Hürriyet Gazetesi'nin Cumartesi Eki'nde yayınlanan çekiliş sonuçlarını kazanan isimler belli oldu. Çekilişin ardından asil talihliler ve yedek talihliler belirlendi. Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar. Magnum 2019 kazananlar listesi sizlerle... 
 
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUCU İSİM LİSTESİ 
Magnum’un internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar şu şekilde:
 
Asil talihliler
 
A2U8J2KP - EMRAH KILIÇ - AĞRI
 
1PMTC384 - ABDULLAH SAİT ORUÇ - İZMİR
 
Yedek talihliler
 
1YFV8MVL - SEDA ÜNAL - ANKARA
 
2CMA1EJ1 - ERCAN ERYAZ - İSTANBUL
 

 
BÜYÜK ÖDÜL MASERATİ
Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilecek.
 
3 KASIM TARİHİNE KADAR ALINMAYAN ÖDÜLLER İPTAL OLACAK
Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar.
 

 
MASERATİ GHİBLİ'NİN ÖZELLİKLERİ
 
Tüm Maserati araçlarının temel özelliği, dinamik ancak düzeyli yüksek hızda uzun mesafeler katetmektir. Ghibli ile birlikte, bunu sağlayan güç iki adet V6 benzinli motor ve bir adet V6 dizel motor seçeneğinden gelir.
 
V6 TURBO DİZEL
 
Motor: V6 60°
 
Motor Hacmi: 2987 cc
 
Azami hız: 250 km/h
 
0-100km/s: 6.3 sec
 
Maserati, Ghibli'yi tasarlarken güvenliği birinci öncelik haline getirmiştir.
 
Sadece lüks içerisinde ve yüksek güç ile birlikte yolculuk yapmanızı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda 5 yıldızlı EURO NCAP güvenlik derecesine de sahiptir.
 

ABD’li isim itiraf etti: Türkiye Cumhuriyeti´nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Prof. Dr Canan Karatay açıkladı... En sağlıklı et hangisi?

Prof. Dr Canan Karatay açıkladı... En sağlıklı et hangisi?

Filistin Nuri Pakdil'in yasını tutuyor

Filistin Nuri Pakdil'in yasını tutuyor

Vali Yerlikaya'dan Mehmetçiklere asker selamı

Vali Yerlikaya'dan Mehmetçiklere asker selamı

Japonya’da tüketilmesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya’da tüketilmesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Yunanistan yaralı göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdi

Yunanistan yaralı göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdi

Beşiktaş deplasmanda kayıp

Beşiktaş deplasmanda kayıp

Meteoroloji 5 günlük hava raporunu yayımladı

Meteoroloji 5 günlük hava raporunu yayımladı

'Türk milleti tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatladı'

'Türk milleti tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatladı'
 

POPÜLER HABERLER

ABD’li isim itiraf etti: Türkiye Cumhuriyeti´nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk

ABD’li isim itiraf etti: Türkiye Cumhuriyeti´nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

İşte küçük sihirbazlık numaralarının sırları

İşte küçük sihirbazlık numaralarının sırları

Kraliyet çiftinin dönüş yolculuğu kabusa döndü

Kraliyet çiftinin dönüş yolculuğu kabusa döndü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA