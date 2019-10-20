Magnum 2019 kazananlar listesi açıklandı! Magnum çekiliş sonucu isim listesi

Magnum 2019 kazananlar listesi açıklandı. Magnum çekiliş sonucu isim listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Hürriyet Gazetesi'nin Cumartesi Eki'nde yayınlanan çekiliş sonuçlarını kazanan isimler belli oldu. Çekilişin ardından asil talihliler ve yedek talihliler belirlendi. Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar. Magnum 2019 kazananlar listesi sizlerle...

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUCU İSİM LİSTESİ

Magnum’un internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar şu şekilde:

Asil talihliler

A2U8J2KP - EMRAH KILIÇ - AĞRI

1PMTC384 - ABDULLAH SAİT ORUÇ - İZMİR

Yedek talihliler

1YFV8MVL - SEDA ÜNAL - ANKARA

2CMA1EJ1 - ERCAN ERYAZ - İSTANBUL

BÜYÜK ÖDÜL MASERATİ

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilecek.

3 KASIM TARİHİNE KADAR ALINMAYAN ÖDÜLLER İPTAL OLACAK

Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar.

MASERATİ GHİBLİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Tüm Maserati araçlarının temel özelliği, dinamik ancak düzeyli yüksek hızda uzun mesafeler katetmektir. Ghibli ile birlikte, bunu sağlayan güç iki adet V6 benzinli motor ve bir adet V6 dizel motor seçeneğinden gelir.

V6 TURBO DİZEL

Motor: V6 60°

Motor Hacmi: 2987 cc

Azami hız: 250 km/h

0-100km/s: 6.3 sec

Maserati, Ghibli'yi tasarlarken güvenliği birinci öncelik haline getirmiştir.

Sadece lüks içerisinde ve yüksek güç ile birlikte yolculuk yapmanızı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda 5 yıldızlı EURO NCAP güvenlik derecesine de sahiptir.