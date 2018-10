Magnum çekilişi 2018 ne zaman yapılacak? Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

2018 Magnum Porsh çekilişi için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Magnum Porsh çekilişi 2018 ne zaman yapılacak? Magnum çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek? Magnum Porsche çekilişi nerede yapılacak? Magnum Porsche kazananlar nerede ilan edilecek? Magnum Porsche vergisi için ödeme nereye yapılacak? Porsche KDV ve ÖTV vergileri ve diğer vergileri ne kadar? soruların yanıtları merak konusu oldu. Magnum dondurma çubuklarından çıkan kodla yapılan çekiliş sonucunda 2 kişiye Porsche araba hediye ediyor. Magnum Porshe çekilişi için katılım 30 Eylül 2018 Pazar günü sona erdi. Magnum Çekilişi 9 Ekim 2018 tarihinde İzmir'de saat 11.00'de halka açık olarak yapılacak. İsteyenler ücretsiz olarak izlemeye gidebilir. 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ilan edilecek. Magnum Çekiliş sonucu her zaman olduğu gibi www.kimkazandı.com. adresinde yayınlanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır. Magnum Porsh çekilişii ile ilgili detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr adresimizde.

Türkiye'nin en çok satılan dondurma markalarından biri olan Algida tarafından her sene düzenlenen Magnum Porsche çekilişi için bu sene başvurular 01 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında yapıldı.



Dondurmayı yiyen kişiler Magnum çubuklarından çıkan kodları Magnum com tr Porsche çekilişe katılım adresinden yolluyorlar. İnternet sitesine girdikten sonra gelen ekranın üst kısmında en sağ bölümde yer alan Porsche Kampanyası yazan bağlantıyı tıklayarak çekilişime katılım hakkı elde edebiliyorsunuz.



Her Magnum Kodu 2 Çekiliş Hakkı Veriyor



Yemiş olduğunuz her dondurma çubuğu üzerinde harfler ve rakamlarda oluşan 8 haneli bir şifre yer alıyor. Bu çubuklarda yazan kodları giren kişiler Magnum Porsche 2018 çekilişine katılmak için 2 hak elde ediyorlar.







Magnum Porsche Modeli Ne?



Çekilişe katılarak dondurma yiyerek Porsche kazanan kişiler Magnum Porsche modeli olarak Porsche Cayman Magnum Edition 1988 cc 300 HP Benzinli 2018 model araba kazanacak. İlan edilen Magnum Porsche 2018 fiyatı ise 130.084 Euro olarak açıklanmış durumda. Yani 5 Temmuz 2018 kuru ile hesaplarsak Magnum Porsche kazananlar 701 bin 152 liralık ödülün sahibi olacaklar.



Magnum Porsche Çekilişi Ne Zaman Yapılacak?



Magnum Porsche çekiliş tarihi olarak 09/10/2018 olarak belirlendi. Magnum Porsche kazananlar 13/10/2018 tarihinde yayımlanacak olan Hürriyet Gazetesi'nde ilan edilecek. Magnum Porsche kazananlar sonuçların açıklandığı tarihte star.com.tr sitemiz üzerinden de duyurulacak. Magnum Porsche vergisi için ödemeyi KDV ve ÖTV vergilerini Magnum, diğer vergileri kazanan kişi olmak üzere yapacak.



Magnum Porsche SMS No ve Fiyatı Ne Kadar?



Magnum Porsche mesaj ile katılım yapmak isteyen kişiler için SMS numarası olarak 2992 numarasını kullanıyor. Magnum Porsche SMS no olarak kullanılan 2992 numarasına ad, soyad ve adres bilgilerinin gönderilmesi yeterli oluyor. Magnum Porsche SMS fiyatı / mesaj ücreti olarak ise Turkcell için 0,85 lira, Avea ve Türk Telekom için ise 0,65 olarak ücretlendirilmektedir.

Magnum Hazzı Çekilişle Porsche Cayman Edition Kazandırıyor!



01 Nisan 2018 ile 30 Eylül 2018 tarihleri arasında, promosyonlu Magnum ürünlerinden satın aldıktan sonra ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak 2992 kısa mesaj servis numarasına SMS ile gönderenler veya www.magnum.com.tr internet sitesindeki ya da Magnum iPhone / Magnum Android uygulamasındaki ilgili alana girenler çekilişe katılmaya hak kazanmışlardır.



Magnum 2018 Porsche Kampanyasının Çekilişi ilgili firma tarafından 09 Ekim 2018 tarihinde noter huzurunda yapılacak olup, çekiliş sonucu kazanan talihlilerin isimleri 13 Ekim 2018 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde ilan edilecek.

Kazanılacak Hediye

2 Kişiye Porsche Cayman Magnum Edition 1988cc 300hp Benzinli 2018 Model Otomobil (Değeri:130.084 Euro)



Önemli Not: İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamazlar.



Bu kampanya MPİ’nin 22.12.2017 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.7186 sayılı izni ile Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından düzenlenmiştir.