Magnum Maserati çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Magnum çekilişi ne zaman yapılacak? Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 1 Nisan ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada Magnum çubuklarından çıkan şifre ile çekilişe katılanlar heyecanla kura çekilişini bekliyorlar. 2018 model 2 Maseratinin sahibini bulacağı çekiliş noter huzurunda yapılan kuranın ardından kamuoyuna açıklanacak. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesinin sahibi olacak. Magnum Maserati çekilişine dair merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çekiliş, 14.10.2019 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kazanan talihliler 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

MAGNUM MASERATİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik foto-kopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.

KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI NEDİR?

Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 14.12.2018 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.12635 sayılı izni ile 01.04.2019(saat:00.01)-30.09.2019(saat:23.59) tarihleri ara-sında düzenlenmektedir. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum (Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Double Bal Badem, Dark, Cherry Cherry, Yakut ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı; Magnum Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Double Bal Badem-Karadut&Böğürtlen, Mini Kış Serisi Tahin&Classic, Mini Dark, Mini Cherry Cherry&Badem, Mini Beyaz, Mini Yakut& Beyaz, Mini Salep ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı) ürünlerin-den satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum iPhone ya da Mag-num Android uygulamasındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kam-panyaya katılmaya hak kazanacaklardır. Gönderilen kısa mesaj, internet, iPhone ve Android uygulaması katı-lımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.

Kısa mesaj, internet, iPhone ve Android uygulaması katılımlarında şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekilişe katılım hakkı verilmeyecektir.

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil, Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir. Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil; Turkcell için 1,00 TL, Türk Telekom Mobil ve Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir.

Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. Web sitesi, Magnum iPhone ve Magnum Android uygulamaları üze-rinden yapılan katılımlar ücretsizdir, internete bağlantı ücreti katılımcıya aittir.