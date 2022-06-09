Mahalle arası hayvanat bahçesi mahkeme tarafından durduruldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasında faaliyet gösteren hayvanat bahçesinin ruhsat ve izninin yürütmesi, aslan ve kaplanların kükreme sesi ile gürültülerinin bölgede yaşayan insanların psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından durduruldu. Avukat Merve Nur Özkan, mahkemenin kararının ardından işletmenin mühürleneceğini söyledi.

İş insan Ahmet Zeki Öner, ilçedeki İncek Mahallesi'nde 2015 yılında Yılmaz Kıbrıs'tan kiraladığı 4 bin metrekarelik arazide restoran ve kafe işletmeciliği yaptı. Öner, geçen yıl mayıs ayında ise restoranı kapatıp, hayvanat bahçesine dönüştürdü. Aslan, kaplan, geyik, maymun, tavus kuşu gibi hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesi ilgi gördü. Ancak hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme sesi bir süre sonra çevrede oturanları korkuttu. Mahalleli, hayvanların kükreme sesinin yanında işletmeden kötü koku yayıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Mahallelinin belediye, İl Sağlık ve İl Tarım ve Orman müdürlüklerine şikayeti üzerine işletme 1 hafta kapatıldı.

'KÜKREME SESİ İNSAN PSİKOLOJİSİNİ BOZACAK KADAR ETKİLİ'

2021 yılı Ağustos ayında Ankara Valiliği tarafından söz konusu işletmeye 'B grubu hayvanat bahçesi ruhsatı' verildi. Hayvanat bahçesine bitişik evi bulunan Niyazi Gürel ile arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, valiliğin ruhsat verme işleminin iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 18'inci İdari Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti hayvanat bahçesinde inceleme yaptı. Bilirkişi raporunda hayvanat bahçesinde 1 erkek, 2 dişi aslan, 2 kaplan, 8 aslan yavrusu, 1 alageyik, 3 vervet maymun, 1 iguana, 1 boa yılanı, 1 mısır yılanı, Nil varanı, değişik kuşlar ve tavşan, tavus kuşları bulunduğu belirtildi. Aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye verdikleri gürültünün bölgede yaşayan insanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğuna yer verildi. Raporda, işletmeye, gerek çevre, gerek konum, gerek hayvan sağlığı gerekse de kötü koku yayması ve gürültü kirliliği açısından ruhsat verilmesinin yanlış olduğu tespiti yapıldı.

'İMAR MEVZUATINA AYKIRI'

Raporda 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne göre; hayvanat bahçelerinin sadece yeşil alanlarda yer alacağı, mahalle veya semt parklarında değil; ancak kısmi yaşam ortamları da oluşturulmak suretiyle rekreasyonel büyük veya bölgesel yeşil alanlarda yer alabileceği belirtilirken, dava konusu hayvanat bahçesinin bu yönden de mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekildi. Yine yönetmeliğin 'Hayvanat bahçeleri, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden uzak, fen, sağlık ve afet şartları bakımından imar ile ilgili mevzuata uygun alanlarda kurulur' hükmü hatırlatılarak, söz konusu hayvanat bahçesinin yer seçiminin; plana ve imar mevzuatına aykırı olduğu, ayrıca şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı değerlendirildiği kaydedildi.

Ankara 18'inci İdari Mahkemesi de bilirkişi raporu doğrultusunda Ankara Valiliği'nin hayvanat bahçesi için verdiği 13 Ağustos 2021 tarihli ruhsat ve iznin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

'DAVA SONUÇLANINCAYA KADAR İŞLETME MÜHÜRLÜ KALACAK'

Avukat Merve Nur Özkan, mahkemenin haklı bir karar verdiğini belirterek, "Kararda buranın insan sağlığını etkilediği, insanların psikolojisini aşırı derecede etkilediği, koku nedeniyle insanların sağlığının olumsuz etkilendiği, hayvanat bahçesinin bulunduğu yerin de hayvanların sağlığı açısından kötü bir yer olduğu tespiti yapıldı. Burada bulunan hem insanlar hem de hayvanların canlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verildi. İnsanların ve hayvanların canı tehlikede olduğu için ilerleyen zamanlarda telafi edilemeyecek zararlar doğurmaması açısından bu karar verildi. Şimdi burası mühürlenecek. Dava sonuçlanıncaya kadar bu işletme mühürlü kalacak. Herhangi bir şekilde devam etmeyecek. Dava sonucuna göre işletmenin durumu da belli olacak. Tüm bunların dışında burada bir tane ceylan vardı. Bakımsızlıktan öldü. Burası hayvanların sağlığı açısından da çok kötü bir yer. Hayvan haklarını korumamız gerekiyor. Hayvanların bu şekilde bakımının olmadığı bir yerde hayvanat bahçesi kurulması hukuka aykırı" ifadelerini kullandı.

'EVLERİN ARASINDA HAYVANAT BAHÇESİ OLMAZ'

Hayvanat bahçesi bitişiğinde oturan Niyazi Gürel ise adalete güvendiğini ifade ederek, "Bulunduğumuz yer ticari alan değildir. Tamamen villa ve mesken alanıdır. 1 senedir uğraşıyorum. Bir dönüm arsa üzerinde evlerin arasında hayvanat bahçesi olmaz. Kafe olarak kiralamışlar, ondan sonra hayvanat bahçesine çevirdiler. Akşam 16.00'dan gece 01.00'e kadar aslan seslerinden çok rahatsız oluyoruz. Yaz geldi; koku, sivrisinek hat safhada. 1 yıl önce buranın kapanması için mahkemeye verdim. Çok şükür mahkeme lehimize karar verdi. En kısa zamanda buranın kapanması lazım" dedi. (DHA)