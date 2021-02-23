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Güncel

Mahalle arkadaşlarının alacak verecek kavgası kanlı bitti

İzmir'de Özgür Naygı (25) alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Semih İ. tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Öte yandan Naygı'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Naygı'nın ağabeyi Işık Naygı'nın da yaklaşık 1,5 ay önce sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA23 Şubat 2021 Salı 15:57 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 15:57
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Olay, öğle saatlerinde, Tepecik semtindeki 1217 Sokak'ta meydana geldi. Özgür Naygı, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu mahalleden arkadaşı Semih İ.'nin evine geldi. Ancak ikili arasında çıkan tartışmada, Semih İ. tabancasını çekip, Naygı'yı başından vurdu. Ardından da koşarak kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Naygı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mahalleye güvenlik amaçlı çevik kuvvet ile özel harekat polisleri sevk edilirken, kaçan Semih İ.'yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AĞABEYİ SAHTE İÇKİDEN ÖLMÜŞ

Öte yandan Naygı'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Naygı'nın ağabeyi Işık Naygı'nın da yaklaşık 1,5 ay önce sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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