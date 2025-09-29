İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Mahalle şaşkına döndü: Çocuklar oyun parkını ateşe verdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayağı Mahallesi'nde yaşanan olay, mahalle sakinlerini şok etti. İddiaya göre, yaşları 10 ile 13 arasında değişen 2 çocuk, mahalledeki oyun parkında bilinmeyen bir nedenle ateş yakarak parkın bir bölümünü tutuşturdu.

29 Eylül 2025 Pazartesi 10:08
Mahalle şaşkına döndü: Çocuklar oyun parkını ateşe verdi
Yangın kısa sürede parkın plastik oyun gruplarına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Parkta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

Mahalle sakinleri, çocukların güvenliği ve kamu malına verilen zarar nedeniyle endişeli. Arabayağı Mahallesi Muhtarı, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın bilinçli olması için ailelerin ve okulların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

