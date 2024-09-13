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  • Mahalleli sokağa döküldü: Kötü kokunun sebebi ceset çıktı
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Mahalleli sokağa döküldü: Kötü kokunun sebebi ceset çıktı

Düzce'de 5 katlı binanın bodrum katında kötü kokular alan apartman sakinleri durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Kokunun sebebini araştıran zabıta ekipleri cesetle karşılaştı.

IHA13 Eylül 2024 Cuma 23:17 - Güncelleme:
Mahalleli sokağa döküldü: Kötü kokunun sebebi ceset çıktı
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Olay, Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahalle arasında çocuklar binanın etrafında kötü kokular yayıldığını duyunca durumu ailelerine bildirdi. Kötü kokunun hayvan leşi olabileceğini düşünen vatandaşlar durumu Zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler binanın bodrum katında inceleme yaptığı esnada bir cesetle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

MAHALLE SAKİNLERİ MASKE TAKTI

Olayın duyulması ile birlikte mahalleliler sokağa döküldü. Kötü kokunun mahalleye yayılması ile birçok kişi maske takarken, polis ekipleri binanın dört bir yanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarda cesedin çürümeye başlamasından ötürü tanınmayacak dereceye geldiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ceset kimlik tespitinin yapılması için morga kaldırılacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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