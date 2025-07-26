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Mahalleyi gaz kokusu sardı... Boru hattı kazı sırasında hasar aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi. Sızıntı nedeniyle mahalleye yoğun gaz kokusu yayılırken, olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

IHA26 Temmuz 2025 Cumartesi 01:46 - Güncelleme:
Mahalleyi gaz kokusu sardı... Boru hattı kazı sırasında hasar aldı
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Olay, Gebze ilçesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürütülen kazı çalışmaları sırasında iş makinesi doğal gaz hattına zarar verdi. Borunun delinmesiyle birlikte mahalleye yoğun şekilde doğal gaz kokusu yayıldı. İhbar üzerine bölgeye doğal gaz dağıtım firması ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Gaz akışı kesilirken, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturuldu. Vatandaşlar kıvılcım oluşturabilecek her türlü faaliyetten uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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