Maher Zain: Türkiye'ye dua ediyoruz

Pendik Belediyesi, kültür sanat sezonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 'Hasat Vakti' şarkısıyla bilinen Maher Zain ile açtı. Pendik Sahil Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen konser yoğun ilgi gördü. Saatler öncesinden meydanı doldurmaya başlayan sanatçının sevenleri konseri coşkuyla takip etti. Sanatçı Maher Zain, en sevilen parçalarını seslendirdi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise sahneye çıkarak Zain'e hediyelerini takdim etti. Pendik Belediyesi Kültür Sanat Sezonu; konser, tiyatro ve söyleşilerle devam edecek.

"29 EKİM'DE SÜRPRİZ BİR SANATÇIMIZ SİZİNLE OLACAK"



Pendik'te etkinliklerin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Uzun zamandır kültür ve sanatın öncülüğünü yapan belediye konumundayız. Yeni sezonun başlangıcında uzun zamandır genç kardeşlerimizin Maher Zain talebi vardı. Bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim'de de sürpriz bir sanatçımız sizinle olacak. Ayrıca yarın inşallah Tavşantepe- Sabiha Gökçen Metro Hattı açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacağız. Yarın tüm kardeşlerimizi açılışa bekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE DUA EDİYORUZ"



Konser öncesi konuşan Maher Zain, "Pendik'te ilk defa bulunuyorum. İnşallah son olmaz daha sonra da gelirim. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e misafirperverliği için teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan için Hasat Vakti şarkısını yazdım. Reisi seviyorum. Türkiye'ye dua ediyoruz. Hep güvende ve huzurlu olması için Türkiye'ye dua ediyoruz" diye konuştu.