Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hiç utanç duymuyor musunuz?

15 Şubat 2022 Salı 21:46 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 21:46

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın söylediği "Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı." şeklindeki sözlerini çarpıtan Kılıçdaroğlu, Ünal'ın "Zamları devlet yapmadı" dediğini öne sürdü.

"HİÇ UTANÇ DUYMUYOR MUSUNUZ?"

Ünal, Kılıçdaroğlu'na tepkisini Twitter üzerinden gösterdi.

"Trolleriniz 'Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı.' cümlesinden 'Zamları devlet yapmadı.' kısmını keserek iki gün üzerinde tepindiler, trol dedik yüz vermedik." ifadelerini kullanan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki siz bu trollüğü devam ettirmekten hiç utanç duymuyor musunuz?"