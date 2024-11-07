Mahkeme başkanı Narin'in annesine açık açık sordu: Salim ile ilişkiniz var mı?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Diyarbakır Adliyesi önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşma, kamerayla kayıt altına alınıyor.

Baba Arif Güran, "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 26 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

NEVZAT BAHTİYAR'DAN KORKUNÇ İTİRAF

Mahkemede ifade veren Nevzat Bahtiyar sıva işiyle uğraştığını, ayda 60 bin TL kazandığını, son verdiği beyanının doğru olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, son beyanını okudu. Olay gününü anlatan Bahtiyar, "Yaya olarak Arif Güran'ın evine doğru gittim. Orada Salim Güran ile buluştum. Başka kimse yoktu. Salim Güran yukarıdaydı, ben ağaçları suluyordum" dedi.

Mahkeme başkanının 'Neden çelişkili konuştun?' sorusu üzerine de Bahtiyar, "O zaman korkmuştum. O yüzden öyle ifade vermiştim. Salim Güran beni çağırdığında evden herhangi bir bağrışma sesi duymadım. Eve girdim. Bir odaya gittik. Narin yatıyordu. Salim, 'Narin'in annesiyle ilişkimizi gördüğü için öldürdüm dedi' diye konuştu.

'NARİN'İ ARABAYA KOYDUĞUMDA YÜKSEL GÜRAN AĞLIYORDU'

Mahkeme başkanı, güvenlik kamerası saati ve baz kayıtlarını belirterek, "Peki hangi ara ilişkiye girdiler" diye sordu. Bahtiyar, "Salim bana 'Narin'i götür bir yere at' dedi. 'Parça parça halinde suya at kimse görmesin' dedi. Beni tehdit ettikten sonra yapmak zorunda kaldım. 'Oğlun Muhammed'in kafasına sıkarım, sonra senin kafana sıkarım' dedi. Battaniyeyi Salim getirdi. Evden dışarı çıktı, battaniyeyi getirdi. Narin yerde yatıyordu. Battaniyeye sardıktan sonra benim evin ahırına getirdim. O sırada kimseyi görmedim. Sonra kırmızı arabama götürdüm. Narin'i arabaya koyduğumda yukarıya baktım, Yüksel ağlıyordu. Narin'i battaniyeye sardıktan sonra ben aşağı indim. Salim arabasıyla aşağı doğru geldi. Ben ilk olarak ahıra gittim. Orada torbaya koydum. Narin'in üzerinde siyah tişört vardı. Çantasını hatırlamıyorum. Battaniyeyi, Salim Güran geldi, benden aldı. Eşim ve annem evdeydi, dışarıda değildi. Çuvalı arabanın arka tarafında, paspas kısmına koydum. Ben köyden çıktıktan sonra Salim de arkamdan geldi. Ben cesedi arabama torbayla koyduktan sonra battaniyeyi benden aldı. Cesedi arabamın arka paspas kısmına koydum. Salim bana 'Cesedi göle götür, parça parça haline getir' dedi. Ben de oraya götürdüm, cesedi parçalamadım. Oraya bıraktım. Cesedi oraya bıraktığımı kimseye söylemedim. Battaniyede ıslaklık olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

AĞLAYARAK BEDDUA EDEN BABA ARİF GÜRAN, DIŞARIYA ÇIKARILDI

Bahtiyar'ın mahkemedeki ifade işlemleri devam ederken gözyaşlarını tutamayan Narin Güran'ın babası Arif Güran, beddua etmeye başladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Güran'ın sakinleşmesi için salondan çıkmasını istedi. Arif Güran, dışarıya çıkarıldı.

İfadesine devam eden Bahtiyar, "Salim ile bu olaydan sonra görüşmedim. Narin'i arabaya koyduğum zaman başımı kaldırdım. Yüksel tepeye gelmişti, beni izliyordu" dedi.

Mahkeme Başkanı, Nevzat Bahtiyar'a "Narin'i nasıl öldürmüş olabilir?" diye sordu. Bunun üzerine Bahtiyar, "Boğarak. Narin'in boğularak öldürüldüğünü düşünüyorum. Vücudunda herhangi bir kan görmedim. Cesedi vicdanım el vermediği için parçalamadım. Cesedin üstüne sadece, su alıp götürmesin diye 1 taş bırakmıştım. Kendi inisiyatifimle o taşı bıraktım. Yüksel veya Enes ile de bu olaydan sonra konuşmadım. Dereye götürdüğümü Salim ile Yüksel biliyordu" dedi.

'GÜRAN AİLESİYLE BİR HUSUMETİM YOK'

Bu sırada Arif Güran, tekrar mahkeme salonuna geldi. Mahkeme Başkanı, Bahtiyar'a "Cesedi bıraktıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun. İlk defa hayatında bir ceset gördün, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi evine peynir almaya mı gittin, öyle mi?" diye sordu.

Bahtiyar, "Evet" dedi.

Mahkeme Başkanı, "Neden itirafta bulundun" diye sordu, Bahtiyar bu soruya cevap veremedi. İfadesine devam eden Nevzat Bahtiyar, "Güran ailesiyle bir husumetim yok" dedi.

Savcı baz bilgilerini sorarak, "Salim Güran'ın seni silahla korkuttuğunu söyledin. Baz bilgilerine göre 4'ünüz de aynı yerdesiniz. Silahla nasıl tehdit etti? Salim seni silahla o 8 dakikada mi tehdit etti?" sorusu üzerine Bahtiyar, "Yanındaki silahla yaptı. Salim silahını yanında taşıyor. Silahı çıkardı. 'Bunu yok etmezsen senin oğlunun kafasına sıkarım, sonra da senin kafana sıkarım dedi" diyen Bahtiyar, mahkeme başkanının "Salim Güran'ın olay günü elbisesi ne renkti?" sorusuna da "Hatırlamıyorum" diye cevap verdi.

Savcının, "Salim Güran'ın 17.46'da senden gelen 41 saniyelik görüşmeniz var, ne konuştunuz?" sorusuna da "Ben Salim'i aramadım" diyerek konuşmayı inkar etti. "Dereye Narin'i kucağında götürdüğünü söyledin. 25 kilo bir kız. Tek başına mıydın? İpi nerede buldun?" sorusu üzerine de "Çantanın ipini kullandım, tek başımaydım" yanıtını verdi.

SORULARIN ÇOĞUNA 'HATIRLAMIYORUM' YANITINI VERDİ

Önceki dönem baro başkanı Nahit Eren, Bahtiyar'a "Salim Güran'ı ne zamandan beri tanıyorsun" diye sordu.

Bahtiyar, "Çocukluktan beri birlikteyiz. 30 yıl var. Vaktimiz oldukça ben onu o beni arar kahveye giderdik. Köyde görüşürdük" dedi.

Bahtiyar, Eren'in sorduğu soruların çoğuna 'Hatırlamıyorum' yanıtını verdi. Eren'in, 'Olay günü 15.08 geçe Salim Güran'ın aradığını söyledin, o cümleleri hatırlıyor musun?' sorusuna, "Hayır, hatırlamıyorum. Ona 'Suyumuz yok' demiştim" dedi. Belediyede su arızasının olmadığına dair tutanağın olduğunu söylemesi üzerine de "Bilgim yok" dedi.

Eren'in "Sen gittiğin zaman debisi nasıldı derenin?" sorusuna, "Orası su altında değildi. Ayaklarım su içine girdi" dedi.

"38 dakika orada kalmışsın. O sürede ne yaptın? Elbiselerini, pantolonunu, ayakkabını çıkardın mı" sorusuna da "Hayır, hiç suya girmedim. Cesedi bırakırken suyun içindeydim suyun yüksekliği 40-50 santimetre yüksekti. Çalıları koymadım. 1 taş koydum. Su o kadar yüksek değildi. Ayakkabı ve pantolonla suya girdim sonra girmedim" ifadelerini kullandı.

'SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Bu sırada ağlamaya devam eden Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'a 'Allah belanı versin, seni Allah'a havale ediyorum" dedi.

Daha sonra Eren'in "Otopsi işlemine başlamadan önce torbanın içinde kanca çıktı. Senin böyle bir kancan var mı?' diye sordu. Bahtiyar, "Hayır hatırlamıyorum. İçinde bir şey varsa bilemem" yanıtını verdi.

Baro avukatlarından Aydın Özdemir, "Narin'i siz mi boğdunuz" diye sordu.

Bahtiyar, "Salim boğdu, kendisi bana Narin'i boğduğunu söyledi" dedi.

"Kardeşini kim tehdit etti?" sorusuna, "Bilmiyorum. Salim'in amcası Ali Rıza Güran, Hacı Hasan'a söylemiş, 'Nevzat'a bir miktar para ve arazi verelim, onun evini köye getirelim' demiş. Kimse benimle kekeme diye dalga geçmedi" ifadelerini kullandı.

Baba Arif Güran, bu sırada tekrar Bahtiyar'a, "Seni Allah'a havale ediyorum, kızımın saçının teline kurban ol sen" dedi.

DURUŞMADAN ÇIKARILDI

Narin'in abisi Enes Güran, dört jandarma eşliğinde salondan dışarı çıkarıldı. Enes Güran dışarı çıkarken itirafçı Nevzat Bahtiyar'a dönerek bir şeyler söyledi, ancak anlaşılamadı.

NEVZAT BAHTİYAR: 'BU PARA İÇİN KİNİM OLMADI'

Duruşmada Diyarbakır Barosu'ndan baba Arif Güran'ın vekili Avukat Berat Kocakaya'nın 'Arif Güran ile ticaretin var mı? 'sorusuna Nevzat Bahtiyar, "Hayır, bir arabada yaşanmıştı. Arabayı aldım, 1-2 ay kaldı, ona geri vereyim dedim. Orada Arif'le birlikte arabayı sattık. Orada arabanın parçalanmış olduğunu bilmiyorduk. Onu alan adam da kaza geçirdikten sonra arabanın sıkıntısı olduğunu söyledi. Adam bize 80 bin TL ceza kesti. 50 bin TL'yi ben verdim. Bu para için kinim olmadı" dedi.

'AYAĞI PARÇALAMADIM'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına davaya katılan vekil bir avukatın da "Salim Güran ile Yüksel Güran'ın ilişkisi olduğunu biliyor muydun?" sorusuna, Nevzat Bahtiyar, "Hayır, o gün öğrendim. İpi bağlarken bir ayağı dışarda kalmıştı. Ayağı parçalamadım" yanıtını verdi.

'NARİN'İ SEVERDİM, KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ'

Yüksel Güran'ın müdafi avukatı Yılmaz Demiroğlu, "Türkiye'nin sabrı tükendi, doğruyu söyle artık. Sizin evinizden çıktığında Salim'e gitmek istersen önce kimin evi gelir?" dedi. Bunun üzerine Nevzat Bahtiyar, "Arif'in evi geliyor. Narin'i severdim, kendi çocuğum gibi. Fırsatım olsaydı, cesedi oradan çıkaracaktım" cevabını verdi.

'CESEDİ ÇIKARIP, YOL ÜZERİNDE BIRAKACAKTIM'

Mahkeme Başkanının "Neden cesedi oradan alacağını dedin" diye sorması üzerine Nevzat Bahtiyar, "Vicdanım el vermediği için cesedi çıkarıp, yol üzerinde bırakacaktım. Tesadüfen bulunmuş diye yapacaktım ama fırsatım olmadı. Kaçma ihtiyacı hissetmedim" diye konuştu. Avukat Onur Akdağ'ın 'Kardeşinin eşiyle ilişkin var mı' sorusuna da Bahtiyar "Yok" yanıtını verdi.

ENES GÜRAN: SOSYAL MEDYADA GEZİNİRKEN NARİN YANIMA GELDİ

Mahkeme Başkanı, Enes Güran'ın önceki ifadesini okudu. Olay gününü anlatan Enes Güran, "Malatya Arguvan'dan ayın 20'sinde eve geldim. Babam beni otogardan aldı. Uyandığım zaman annem, ağabeyim, babam ve kardeşlerim evdeydi. Yemekte Muzaffer Güran bize eşlik etti. Babam ve Muzaffer, Batman'a gidecekti. Annemin evden çıktığını fark ettim. Malatya'dan geldiğim için elbiselerim kirliydi. Annem elbiseleri, Hediye Güran'a götürdü. Yemeğimizi yedikten sonra sosyal medyada gezinirken Narin yanıma geldi. Saat 13.00 oldu. O sırada Narin, anneme 'Kursa gideceğim' dedi. Annem, 'Gitme' dedi ancak sonra izin verdi. Ben de o sırada uyudum. Uyandığımda Malatya'dan arkadaşım aramıştı. Yengem de evin içindeydi. Ağaçların altına gittiğimde telefonum yanımdaydı" dedi.

MAHKEME BAŞKANI, ENES GÜRAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Mahkeme Başkanının HTS kayıtlarında görünen ve Salim Güran'ın evine gittiği 15.57 saatini, Enes Güran kabul etmedi. "Narin, senin hoş olmayan bir görüntünü gördüğü için mi öldürüldü" sorusuna da Enes Güran, "Hayır, öyle bir şey yok" yanıtını verdi. Daha sonra Mahkeme Başkanı, "Salim Güran ile annen arasında bir ilişki mi var" dedi. Enes Güran da "O benim annem, bu bana nasıl sorulur, yakışık değil" cevabını verdi. Daha sonra Mahkeme Başkanı, "Tamam, haklısın, özür dilerim. Ama ben hak ile batılı ortaya çıkarmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'SUÇLU DEĞİLİM'

Mahkeme Başkanının "Kolundaki ısırık ve banyo yapmak için mi Salim'in evine gittin? Cezaevinde bir hükümlü, bir dilekçe vererek her zaman senin kolunu ısırdığını söylüyor. Ama 'Cezaevinde hiç ısırmadı' diyor. Neden kolunu orada ısırmadın?" sorusuna Enes Güran, "Hayır, gitmedim. Suçlu değilim, Narin için cezaevindeyim. Baz istasyonu verilerini kabul etmiyorum" yanıtını verdi.

'NEDEN BURADA SANIKSIN ENES'

Mahkeme Başkanının "Kadınlar neden birbirine girdi, neden kavga ediyorsunuz diye sormadın mı?" sorusuna Enes Güran, "Narin'i kaybettiğimiz için Hediye Güran, Melike Güran, Yasemin Güran vs. vardı. Yasemin Güran'ı evinin tarafına iterek, 'Ne yapmaya çalışıyorsunuz' dedim. Neden kavga ettiklerini sormadım" dedi. Daha sonra Mahkeme Başkanı, "Neden burada sanıksın Enes? Neden Muhammed vs. değil de sen diye hiç düşündün mü?" diye sordu. Enes Güran da "Bilmiyorum. Hayır, düşünmedim" cevabını verdi.

'AMCAMDAN ŞÜPHELENDİM'

"Sonra kimden, neden şüphelendin" sorusuna da Enes Güran, "Salim'in arabasında kan olduğunu öğrenince, amcamdan şüphelendim. 'Aracında kan var' dendi, şüphelendim. Salim Güran'ın öldürme ihtimali olup olmadığını bilmiyorum" yanıtını verdi. Savcının, 23 -24 ve 25 Ağustos'ta jandarmada verdiği ifadesinin HTS verileriyle örtüştüğünü ve bu ifadeleri kabul edip etmediğini sorması üzerine Enes Güran, "Kabul etmiyorum. 3 gün boyunca kafam karıştığı için aynı ifadeyi verdim" dedi.

Duruşmada eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, ifadesi süren Enes Güran'a ilk ifadesinin ne zaman alındığını, gözündeki morluğu sordu. Enes Güran, "İlk ifadem Tavşantepe'de alındı. İlk ifademde de belirttiğim gibi hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Gözümdeki morluk, mısır tarlasında oldu. 1'inci günün gecesi 'Narin hastanede' diye telefon geldi. Babam ve ağabeyimin ağlaması ve amcamın oğlunun kavgası sonucu yüzüme vurdum" dedi.

'KENDİMİ DARBETTİM'

Nahit Eren, "24 Ağustos'ta jandarma seninle ilgili bir tanımlama yapıyor ve senin tedirgin olduğunu söylüyor. 25 Ağustos'ta bunun üzerine senden yeniden ifade alıyor, kolundaki ısırığı soruyor. Sen de 'Mısır tarlasında olmuş olabilir, hatırlamıyorum' demişsin" dedi. Enes Güran da "Ben kendimi darbettiğimi daha sonra onlara söyledim, söylüyorum da" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı, "Salim Güran'ın herhangi bir kızıyla ilişkiye girdiğin için Salim Güran seni dövmüş olabilir mi?" sorusu üzerine Enes Güran, "Hayır. Biz savcıların karşısına çıktığımızda kendimizde değildik. Cezaevine girmeden önce savcılara verdiğim beyanları kabul etmiyorum" dedi.

'TELEFONU NEDEN YANINA ALMADIN?'

Eren'in "İnsanın kardeşi kaybolsa, ihtiyaç duyacağı şey telefondur. Sen o sırada telefonunu yanına almamanı izah eder misin?" sorusu üzerine Enes Güran, "Maşallah Güran, 'Narin evimize gelmemiş' dedikten sonra, ben kısık sesle 'Narin' diye arıyordum. O sırada telefonumu almak aklıma gelmedi" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Eren, "Sürekli dosyayı soruyorsun. Cezaevinden evi arayınca 'Narin'i öptüm, diş fırçası vs.' merak ediyorsun. Bu tür konulara her girdiğinde raporu merak ediyorsun. Kaygılandığın bir şey mi var raporda?" diye sordu.

Enes Güran ise "Kesinlikle yok. Panik ve korkuyla Narin'in diş fırçamı kullandığı zamanı merak ettim. Kardeşimin raporu çıkacak, suçsuz olduğumuz ortaya çıkacak" yanıtını verdi. Enes Güran, sorulan çoğu soruya da "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Enes Güran'ın ifadesinin ardından Mahkeme Başkanı, duruşmaya 1 saat ara verdi. Duruşma saat 16.00'dan itibaren devam etti.

'TBB VE BAROLARIMIZIN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLMEDİ'

Duruşmada verilen arada açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği ve baroların duruşmaya katılma taleplerinin kabul edilmediğini ifade ederek, "Bugün çok sayıda baromuzla birlikte, Türkiye Barolar Birliği, Diyarbakır Baromuzun ev sahipliğinde Narin kızımızın duruşmasının ilk celsesinde hazır bulunduk. Duruşmada mahkeme heyetine yaptığım açıklamada da baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin temel hedefinin, bütün kamuoyunun gözü önünde olan ve gündeminde olan bu dosyada gerçekten adaletin tesisinin sağlanması, etkili bir kovuşturma sürecinin yürütülmesi ve maddi gerçeğe ulaşılması konusunda herkesin içinin rahat edeceği bir sonuca ulaşılması bakımından katkı sunmak üzere burada hazır bulunduğumuzu ifade etmiştik. Bugün aylardır takip ettiğimiz davanın ilk duruşmasında, Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın katılma taleplerini bu çerçevede mahkeme heyetine ilettik. Mahkeme heyeti tarafından Türkiye Barolar Birliği'nin ve barolarımızın katılma talepleri uygun görülmedi. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bunu yargılama bakımından da ciddi bir eksiklik olduğu inancındayım. Çünkü baroların ve barolar birliğinin avukatlık kanunundan kaynaklanan insan haklarını korumak görevi ve bu kavramları işlerlik kazandırmak görevi bulunmaktadır. Bir yargılanmaya etkin şekilde katılmadığımız takdirde başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere, dezavantajlı grupların yaşadığı hak ihlallerinin giderilmesine katkı sunmakta zorlanırız. Bunu özellikle ifade etmeye gayret ettik. Ancak maalesef bu talebimiz kabul görmedi" dedi.

'PAZAR GÜNÜ DAHİL DEVAM EDECEK BİR DURUŞMA SÜRECİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Sağkan, sorulan soruların somut gerçeğe ulaşılması konusunda umut verici olduğunu belirterek, "Fakat tabii Diyarbakır Baromuzun ilk günden itibaren çok etkin şekilde takip ettiği bu soruşturma ve kovuşturmanın Diyarbakır Barosunun şikayetçi olarak kabul görmesi ve aynı zamanda katılan olarak da davada kabul görmesi nedeniyle bizler de artık Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak Diyarbakır Baromuzun yanında, sürecin katılan sıfatında yer alarak katkı sunmaya bundan sonraki sürecinde de devam edeceğiz. Öğlene kadarki ilk kısımda, 2 sanığın, Nevzat ve Enes sanıkların ifadeleri alındı. Doğrudan sorguları tamamlandı. Öğleden sonraki kısımda da diğer sanıkların ifadeleri de devam edecek. Ve anlayabildiğim kadarıyla pazar günü dahil olmak üzere devam edecek bir duruşma süreciyle karşı karşıyayız. Öğlene kadarki süreçte, sanıkların ilk ifadeleri çerçevesinde ifade vermeye devam ettiklerini ve özellikle doğrudan çapraz sorgu şeklindeki sorgu usulüne karşı da beyanda bulunmaktan kaçındıkları, her noktada hatırlayamadıkları şeklinde ifadelerde bulunarak, ilk günden itibaren sürdürdükleri tutumu sürdürmeye devam ettiklerini hep birlikte çabaladık. Ancak avukatlar tarafından sorulan sorular, verilemeyen ve verilen cevaplar tekrir yolu bazlı cevaplar. Aslında yavaş yavaş somut gerçeğe ulaşılması konusunda adımlar atıldığı noktasında da bizlere umut veriyor. Ancak diğer sanıkların da öğleden sonraki kısımda ifadelerinin alınmasına müteakip, belki daha da sizler açısından tatmin edici cevaplara hep birlikte ulaşıp sizlerle paylaşma fırsatımız olacaktır" diye konuştu.

'OLAYIN SAKLANMASINA DÖNÜK İŞ BİRLİĞİ ALGISI'

İfadelerdeki çelişkilerin ısrarla sorulduğunu belirten Sağkan, şöyle konuştu:

"Öğlen ifadelerinin alındığı iki sanık da zaten bu suçu kendilerinin işlemediğini daha önce de ifade etmişlerdi. Ve aynı noktada ifade vermeye devam ediyorlar. Ancak daha önce de ifadeleri arasında çok çelişki bulunmaktaydı. Bu çelişkiler avukatlar tarafından altı çizilerek özellikle ve ısrarla soruldu. Hatta mahkeme heyeti tarafından da ısrarla soruldu. Cumhuriyet savcısı tarafından da ısrarla soruldu. Bu soruları daha önceki ifadeler arasındaki çelişkinin neden kaynaklandığı konusunda tatmin edici bir cevap veremediklerini sizlerle bir hukukçu olarak rahatlıkla paylaşabilirim. Hala aynı algı, bir olayın saklanmasına dönük iş birliği algısı bizler üzerinde devam ediyor. Ancak dediğim üzere sonuç olarak yapılan bu çapraz sorguların akşamüzeri neticelenmesiyle birlikte daha somut bir görüş paylaşmak bizler açısından da mümkün olacaktır."

MAHKEME BAŞKANINDAN YÜKSEL GÜRAN'A: 'SALİM İLE İLİŞKİNİZ VAR MI'

Nevzat Bahtiyar ve Enes Güran'ın ardından anne Yüksel Güran ifade vermeye başladı. İfade sırasında mahkeme başkanının "Salim ile ilişkiniz var mı' sorusuna Güran, "Salim'le hiçbir alakamız yoktur. Ahıra girdiğimde oğlumun hiçbir şeyle ilişkisini görmedim, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Çocuklarım akıllıdır. Salim kendi evinin reisidir. Nevzat, Salim'e iftira atmıştır Allah bilir' diyerek cevapladı. Mahkeme başkanının "Nevzat neden iftira atsın" sorusuna Yüksel Güran, "Nevzat, Allah'tan korkmuyor. Narin'in katilini istiyorum. Hayallerimizi yıktılar. Namusumu lekelediler. Kızıma gelinlik yerine kefen giydirdiler. Arif'in tırnağını değiştirmeyiz, Salim'le alakamız yok. Beni öldürün namusuma leke sürmeyin, Güran'lara leke sürmeyin. Salim, Kur'an-ı Kerim, evimize gelmemiştir. Çocuklarımızın psikolojisi bozulmuş' dedi.

Hakimin "TV'ye verdiğiniz röportajda kim öldürdüyse getirsin mezarı olsun demiştiniz" sorusuna Yüksel Güran, "Ben öyle bir şey söylemedim. Herkes yalan söylüyor" dedi.

- OLAY

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

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