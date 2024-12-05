Mahkeme Bedirhan Şener'in tutukluluğunun devamına hükmetti

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı.
Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunun dosyaya ulaşmadığı bildirilen duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı davaya katılma talebinde bulundu.
Sanık Şener, beyanının olmadığını ifade ederken, cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme, bakanlığın davaya katılma talebini kabul etti, Şener'in tutukluluğunun devamına hükmetti.
Dava 29 Ocak 2025'e ertelendi.
İddianamede, Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren Bedirhan Şener'in "üst soya karşı kasten öldürme", "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra 14 yıldan 23 yıla kadar hapis isteniyor.