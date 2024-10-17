Mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenini yaraladı

Alınan bilgiye göre, Ahmet K. (57), tehdit ve hakaret suçundan davalık olduğu kız kardeşi Ayşe K. (54) ile oğlu Caner T'yi (28) mahkeme çıkışı Yeni Mahalle Efe Sokak'ta tabancayla 5 el ateş ederek yaraladı.



Silah seslerinin duyulması üzerine sokakta bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya müdahale etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince Esnaf Sitesi Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı saldırıda yaralanan anne ile oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı anne, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.