Mahkeme Rezan Epözdemir için kararını verdi

Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Adliyesi'ne dün götürülen Epözdemir'in savcılık sorgusu tamamlandı.

Savcılık Epözdemir'i "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ise hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

Hakimlik, Epözdemir hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebinin ise reddine karar verdi.

EPÖZDEMİR HAKKINDA SAVCILIĞIN SEVK YAZISINA ULAŞILDI

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen avukat Rezan Epözdemir hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, 2024 yılı sonlarında ulusal basında yer alan bir fotoğrafta, aralarında şüphelinin ve bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilerin bir yemekte buluştukları değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Epözdemir'in alınan HTS içeriklerine göre soruşturma konusu fotoğrafın çekildiği yerde, olay günü olan 21 Haziran 2024'te, saat 20.26 ile 23.04 arasında bulunduğunun tespit edildiği kaydedilen yazıda, "Söz konusu yemekte yer alan yabancı uyruklu şahıslardan Michael Rubın isimli şahsın Amerika'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine faaliyet yürüttüğü, yine Amerikan Dış İstihbarat Servisi ile bağlantılı olduğu ve çalışmalarının bu servis tarafından yönlendirildiğinin değerlendirildiği"ne ilişkin tespitlere yer verildi.

Fotoğraftaki Dan Arbell'in İsrail Devleti Dışişleri ve dolaylı olarak Dış İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu belirtilen yazıda, "Şahsın 2009-2012 yıllarında İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde misyon şefi olarak görevler aldığı ve yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde yürütülen faaliyetlerde adının geçtiği" aktarıldı.

Yazıda, Epözdemir'in söz konusu kişilerle görüşmesinin hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilen yazıda, Epözdemir'in savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirileceği belirtildi.

- EPÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA MİCHAEL RUBİN'İN PAYLAŞIM YAPMASI

Epözdemir'in gözaltına alınmasıyla, Michael Rubin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın suçlamalar aleyhine delil olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilen yazıda, "Şüphelinin alınan HTS raporuna göre, haklarında 'FETÖ/PDY' suçlaması ile işlem yapılan şahıslarla dikkat çekici görüşmelerinin bulunduğu anlaşıldığı"na ilişkin tespitler yer aldı.

Sevk yazısında, bu kapsamda Epözdemir'in söz konusu ve başkaca kişilerle teması ve diğer bağlantılarıyla ilgili araştırmaların soruşturmanın devamında derinlemesine süreceği ifade edildi.

Delil toplama sürecinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, Epözdemir'in atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunun ancak adli kontrol tedbirinin bu aşamada yeterli olacağının değerlendirildiğinin altı çizildi.

- NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

