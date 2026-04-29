  Mahkemede başörtü hazımsızlığı! ''Laikliğe aykırı'' savunması yapan avukat yargıda
Güncel

Mahkemede başörtü hazımsızlığı! ''Laikliğe aykırı'' savunması yapan avukat yargıda

Duruşma sırasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu ileri süren avukat Alperen Demirdiş'in yargılanmasına devam edildi.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Mahkemede başörtü hazımsızlığı! ''Laikliğe aykırı'' savunması yapan avukat yargıda
Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Demirdiş hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Demirdiş, duruşmanın kapalı görülmesini ve basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını istedi.

Mahkeme, sanığın talebini kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, Demirdiş, avukatının hazır bulunmadığını ve avukatı olduğunda savunma yapmak istediğini söyledi.

Beyanların ardından ara kararını veren mahkeme, sanığın talebini kabul ederek, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

- İDDİANAMEDEN

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs 2024'te görülen duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Demirdiş, söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasa'da mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Demirdiş'in, mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtüsü ile duruşmaya çıkamayacağı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunduğu kaydedilen iddianamede, hakimin başörtü takmasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen "hakimin bakamayacağı haller" ve "hakimin reddi sebepleri" başlıklı 22. ve 24. maddelerinde sayılan durumlar arasında bulunmadığı ifade edildi.

İddianamede, Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaş doğrulama sistemi ile ne değişecek?

Kapat
Video yükleniyor...

