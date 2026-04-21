İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8998
  • EURO
    52,9404
  • ALTIN
    6916.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Mahkemede sanığa ayrıcalık'' iddiasına başsavcılıktan yalanlama
Güncel

''Mahkemede sanığa ayrıcalık'' iddiasına başsavcılıktan yalanlama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada bir sanığın hakim-savcı koridorunda bekletilip sigara içmesine izin verildiği ve kendisine özel muamele yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA21 Nisan 2026 Salı 09:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım haber sitesiyle sosyal medya hesaplarında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılaması sırasında, dosyanın sanıklarından A.İ.A'nın, "hakim-Cumhuriyet savcısı koridorunda bekletilip, sigara içmesine müsaade edilerek, kendisine özel muamele yapıldığı" yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen yargılamanın daha önceki duruşmalarında, dosyanın diğer sanıkları ve sanık yakınları ile sanık A.İ.A'nın olumsuz etkileşim içerisinde bulunduğu tespit edildiğinden, A.İ.A'nın duruşma aralarında salon merdiven boşluğunda bekletilmesine karar verilmiştir. Bu alan hakim-Cumhuriyet savcısına tahsisli özel bir bölge olmadığı gibi kapalı alanda sigara içilmesine de müsaade edilmemektedir. Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

  • mahkeme
  • başsavcılık
  • ayrıcalık
  • özel muamele
  • iddia
  • yalanlama

ÖNERİLEN VİDEO

Şehrin ortasında başıboş köpek saldırısı: 19 yaşındaki genç canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.