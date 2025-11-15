İSTANBUL 17°C / 9°C
Mahkemeden CHP'li belediyeye fren! Haciz planı suya düştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İZOTAŞ'a yönelik gönderdiği 305 milyon TL'lik ecrimisil tahakkuku ve şirket gelirlerine uyguladığı haciz işlemleri, İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı çıktı. Gerekçeli kararda, işletmeye yönelik haciz işlemlerinin yürürlüğe girmesi durumunda, terminaldeki yolcu ve sefer akışının olumsuz etkilenebileceği, bunun da doğrudan İzmir halkına yansıyacak sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Belediye tarafından gönderilen ecrimisil ihbarnamesi ve buna bağlı başlatılan haciz işlemlerinin kamu hizmeti niteliği taşıyan şehirlerarası yolcu taşımacılığını olumsuz etkileyeceğini belirten İZOTAŞ yönetimi, konuyu yargıya taşımıştı. Şirket, pandeminin etkileriyle oluşan gelir kayıpları nedeniyle sözleşme süresinin uzatılması için daha önce mahkemeye başvurduklarını, mahkemenin de bu süreçte işletmenin faaliyetlerine devam etmesi yönünde karar verdiğini hatırlattı.

Mahkeme, yapılan başvuruyu inceleyerek belediyenin uyguladığı ecrimisil ve haciz işlemlerinin yürütmesini durdurdu. Kararda, söz konusu işlemlerin uygulanması hâlinde şirketin telafisi güç zararlara uğrayacağı, gelirlerin haczedilmesiyle terminal işletmesinin mali yapısının bozulabileceği ve bunun da şehirlerarası yolcu taşımacılığında aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

'KAMU HİZMETİ AKSAYABİLİR' VURGUSU

Gerekçeli kararda, işletmeye yönelik haciz işlemlerinin yürürlüğe girmesi durumunda, terminaldeki yolcu ve sefer akışının olumsuz etkilenebileceği, bunun da doğrudan İzmir halkına yansıyacak sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Mahkeme, bilirkişi incelemesi tamamlanıncaya kadar belediyenin işlemlerinin durdurulmasına hükmetti. İZOTAŞ yönetimi, haciz işlemlerinin şehirlerarası ulaşımda ciddi aksamalara yol açacağını belirterek, belediyenin uygulamasının yargı süreci devam ederken hukuken sakıncalı olduğunu savunmuştu. Mahkemenin değerlendirmesinde de bu unsura dikkat çekildi.

