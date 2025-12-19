İzmir'de yaşayan A.İ., 2022 yılında nefes darlığı şikâyetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Masif pulmoner emboli (akciğerdeki damar tıkanıklığı) teşhisi konulan A.İ., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bu süreçte hastanın eşi T.İ.'den, yapılan müdahaleler gerekçesiyle parça parça toplam 120 bin lira talep edildi.

ACİL HAL KAPSAMINDA

Talep edilen parayı ödeyen T.İ, daha sonra konuyu yargıya taşıdı. İzmir 7'nci Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişi raporunda, yapılan müdahalelerin acil hal kapsamında olduğu tespit edildi. Mahkeme, özel hastanenin ücret talebinin mevzuata aykırı olduğuna hükmederek, bedelin faiziyle iadesine karar verdi.

İSTİNAFTAN ONAMA

Hastanenin itirazı sonrası dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararının usule ve yasaya uygun olduğu ve tedavinin 'acil' hal kapsamında kaldığını belirterek, hastanenin itirazını reddetti. Böylelikle karar, onanarak kesinleşti.

İLAVE ÜCRET ALINAMAZ

AKŞAM'a konuşan davacı avukatı Aleyna Güler Esen, "Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre, acil servise başvuran hastanın 24 saat içinde stabilize edilmesi esastır. Bu süre içinde verilen hiçbir acil sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamaz. Acil halin sona erdiğinin hastaya veya yakınına yazılı ve imzalı olarak bildirilmesi zorunludur; aksi halde ücret talep edilemez" ifadelerini kullandı. Yaşama hakkının Anayasa'nın 17'nci maddesiyle güvence altına alındığını hatırlatan Esen, "Özel 2 karara yaptığı itiraz mahkemece reddedildi. Bu kapsamda 120 bin liranın faiziyle birlikte iadesine karar verildi" diye konuştu.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURUN

Avukat Aylin Esra Eren ise şunları söyledi: "Mevzuata göre, acil sağlık hizmetlerinin finansmanı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır ve özel hastaneler acil hizmetlerde ilave ücret alamaz. Acil statüde olan hastadan ücret talep edilmesi hukuka aykırıdır. Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine göre Yeşil Alan Uygulaması kapsamına giren acil hastalardan da ücret alınamaz. Acil serviste haksız ücret talep edilmesi durumunda hasta; hastaneye dilekçe verebilir, 184 SABİM hattını arayabilir, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilir."