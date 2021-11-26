Mahkemeden Osman Kavala kararı

AA 26 Kasım 2021 Cuma 15:10 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 16:05

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar ve avukatların beyanlarının alınması ve cumhuriyet savcısına görüşünün sorulmasının ardından ara verildi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk durumuyla ilgili olarak mahkemece yapılan son değerlendirmeden bu yana hukuki durumunda değişiklik olmadığına hükmetti.

Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olduğunu belirten heyet, yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Üye hakimlerden biri tutukluluk devam kararına muhalefet şerhi koyarak, Kavala'nın bir veya birkaç adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.