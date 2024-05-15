Mahkemeden Osman Kavala kararı

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, 30 Nisan 2024 tarihinde yargılamanın yenilenmesi talebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sundu. Mahkeme, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 23/3 maddesinde belirtilen; "Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapıp karar veren hakim olması halinde söz konusu yargılamanın yenilenmesi işleminde görev alamayacağı, mahkumiyeti veren hakimin, mahkemenin yetkili hakimi olması halinde ilk yargılamada görev yapan hakimin yargılamanın yenilenmesi davasında görev alamayacağı" hükmü nedeniyle 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen hükümde imzaları bulunan mahkeme başkanı ile bir üye hakimin, yargılamanın yenilenmesi talebinin değerlendirilmesi ve incelenmesi aşamasında görev alamayacağını belirterek, davaya bakmak üzere bir başkan görevlendirilmesi için dilekçeyi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

KAVALA'NIN YENİDEN YARGILANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Dilekçeyi değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama talebini incelemek ve değerlendirmek üzere, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanını görevlendirdi. Mahkeme, üye olarak ise 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin heyette bulunmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, Kavala'nın avukatının yeniden yargılama talebinin reddine karar verdi.