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Mahkemeden 'Semra Güzel' kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

IHA19 Aralık 2022 Pazartesi 14:28 - Güncelleme:
Mahkemeden 'Semra Güzel' kararı
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Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "örgüte üye olmak" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Güzel SEGBİS yöntemiyle katılırken sanık avukatları salonda hazır bulundu. Güzel'in avukatı mahkeme heyetinden kovuşturma aşamasının durdurulmasını talep ederken, mahkeme başkanı bir sonraki celse durdurulma talebinin değerlendirileceğine oy birliğiyle karar verildiğini söyledi. Ara kararını açıklayan heyet, sanık Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki celseyi 20 Şubat'a erteledi.

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