Güncel

Mahkemeden talebe ret! Hakimden cani hemşireye ders

5 günlük bebeğe şiddet uygulayarak hem bedensel hem de zihinsel engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilen hemşire çıkan haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti. Mahkeme, 'kamu yararı' gerekçesiyle isteği reddetti.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 08:32 - Güncelleme:
Mahkemeden talebe ret! Hakimden cani hemşireye ders
Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebekken Deniz Esin Bozoklar'a kuvözde şiddet uygulayarak hem bedensel hem de zihinsel engelli kalmasına sebep olduğu iddia edilen Hazel Dırık B., 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tutuklandı. Hazel Dırık B., mahkemeye başvurarak bebeğe şiddet anlarının görüntülerine, bu görüntüler üzerine yapılan haberlere ve ilgili paylaşımlara erişim engeli getirilmesini talep etti.

"UNUTULMA HAKKINDAN ÜSTÜNDÜR"

Talebi değerlendiren hâkim, haberlere ve görüntülere erişim engeli getirilmesi istemini reddetti.

Hâkim, ret gerekçesini şöyle açıkladı: Toplumun, kamu hizmeti veren sağlık kuruluşlarında meydana gelen ve kamu güvenliğini ilgilendiren bu tür ağır vakalar hakkında bilgi edinme hakkı, bireyin unutulma hakkından üstündür. Olay güvenlik kamerası kayıtlarıyla desteklenmiş ve somut bir olaya dayanmakta. Bu nedenle talebin reddine karar verildi.

Hemşire şiddeti engelli bıraktı

