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Mahkemeden terör propagandası yapan zanlıya anlamlı ceza!

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemenin 'sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşma' kararı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Mahkemeden terör propagandası yapan zanlıya anlamlı ceza!
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Hınıs ilçesinde yaşayan R.F'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F'yi evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, R.F'nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.

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