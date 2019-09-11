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''Mahkemeye gitmeyin, bize gelin''

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Mahkemeye gitmeyin, bize gelin çünkü Kamu Denetçiliği Kurumu devlet millet kaynaşması için kurulmuştur. Biz başvuruları çok kolay alıyoruz.' dedi.

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Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkla devlet arasındaki memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri yerinde görmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kamu denetçiliğinin halkla devlet arasındaki dostluk köprüsü olduğuna işaret eden Malkoç, aradaki zorluk ve sıkıntıları çözmek için kurulan anayasal kurum olarak vatandaşların idareyle herhangi bir sorunu, sıkıntısı ve şikayeti olduğunda mağduriyeti gidermeyi amaçladıklarına dikkati çekti.

Malkoç, vatandaşlara "Mahkemeye gitmeyin, bize gelin" diye seslenerek şöyle konuştu:

"Çünkü Kamu Denetçiliği Kurumu devlet millet kaynaşması için kurulmuştur. Biz başvuruları çok kolay alıyoruz. Mahkemelerdeki gibi detaylara gömülmüyoruz çünkü yasamız öyle. Biz başvuruculardan dava dilekçesi gibi harç parası, pul parası gibi şeyler almıyoruz. Bize yapılan başvurularla ilgili hemen ilgili muhatap kurumu arayarak dostane çözümü arıyoruz. Bir diğer özelliğimiz ise başvurudan sonra en geç 6 ay içerisinde çözüm arıyoruz. Vatandaşın adaletle ilgili beklentisi ucuz, hızlı ve kolay olmasıdır. Aşağı yukarı biz de bunu temin eden bir kurumuz."

"GAZİANTEP UFKU VE YÜREĞİ GENİŞ BİR ŞEHİRDİR"

Gaziantep'in ticaretten eğitime kadar birçok alanda önemli bir şehir olduğunu ve kadirşinas özelliğini de Suriyeliler konusunda gösterdiğini anlatan Malkoç, "Suriye iç savaşından sonra Türkiye'ye gelen, anne babası ölen insanlara kucak açan bir şehirdir. Gaziantep ufku ve yüreği geniş bir şehirdir. Bu anlamda da Türkiye'nin öncü illerinden biridir. Bu anlamda Gaziantep'teki vatandaşlarımızın memnuniyeti ve sıkıntılarını ziyaretlerimiz sırasında tespit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül de Malkoç ve çalışma arkadaşlarının 2 gün boyunca Gaziantep'te temaslarda bulunacağını belirterek yapılacak çalışmaların kent ve ülke için faydalı olacağını kaydetti.

Malkoç ve Gül, açıklamalarının ardından birbirlerine hediyeler takdim etti.

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