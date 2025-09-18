İSTANBUL 24°C / 16°C
  • Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Güncel

Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak.

18 Eylül 2025 Perşembe 10:05
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüşmesinin öncesinde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan tören saat 14.00'te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak.

İki lider, ikili görüşmenin ardından Mahmud Abbas onuruna düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.

