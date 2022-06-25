Mahmut Efendi'nin tabutunun üzerindeki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar da katıldı.

KABE'NİN ÖRTÜSÜ

İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde tabutun üzerindeki örtü dikkat çekti. Tabutun üzerinde bulunan siyah örtünün anlamı merak edildi. Daha sonra siyah örtünün Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi.

- "İLİM, İRFAN VE HİKMET SAHİBİ BİR ÖNDERİ EBEDİYETE YOLCU EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede yaptığı konuşmada, bugün ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderi, ebediyete yolcu ettiklerini söyledi.

1965- 1966 yıllarında Fatih İmam Hatip'te öğrenciyken cuma namazlarına geldiği İsmailağa Camisi'nde Mahmut Ustaosmanoğlu'nu dinlediğini ve orada kendisiyle müşerref olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaman zaman Yavuz Selim Camisi'nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hocaefendi Hazretlerinin şarktan garba uzayan bir mücadele... Bu mücadelede de farz, sünnet... Bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde tabii gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün Hakk'a uğurluyoruz. Yaş 93 ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz, sevgili Habibi'ne komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili Habibi'yle inşallah komşu kılsın. Bizleri de hep birlikte haşrucem etsin."