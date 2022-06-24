Mahmut Efendi'yi yüzbinler Hakk'a uğurladı! Başkan Erdoğan: İlim sahibi bir önderimizi uğurluyoruz

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu için öğle Fatih Camii'nde Cuma Namazı'nın ardından cenaze namazı kılındı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ailesi, yakınları ve öğrencileri de katıldı.

Cenaze namazını, Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, Ustaosmanoğlu için dua etti. Cenaze namazı için gelip, camiye sığamayanlar, sokaklarda namaz kıldı.

Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine cemaatin liderinin Hasan Kılıç olacağını söyledi.

"İLİM, İRFAN VE HİKMET SAHİBİ ÖNDERİMİZİ EBEDİYETE UĞURLUYORUZ"

Cenazede cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim, Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii'ne gelir orada kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuzselim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri'nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti. Bu çilenin ardından bugün Hakk'a uğurluyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile inşallah komşu kılsın. Bu tezkiyenin ardından daha fazla konuşmaya gerek yok. Tekrar ruhu için tekrar El-Fatiha." dedi.

Ustaosmanoğlu, mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanı sıra aile kabristanının da bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.