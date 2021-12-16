16 Aralık 2021 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:06

Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan hakkında araştırmalar hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi. Atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Mahmut Gürcan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı hakkında merak edilenler...

MAHMUT GÜRCAN KİMDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atanan Mahmut Gürcan, 09/10/1966 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu'na giden Gürcan lise öğrenimini Şehremini Lisesi'nde tamamlayan Mahmut Gürcan, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlerden mezun oldu.

Aynı zamanda iş insanı olan Mahmut Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti ortağıdır.

Mahmut Gürcan 2001'den beri AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Aralık 2021'de Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı olarak atanmadan önce AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı idi.

Mahmut Gürcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

RESMİ GAZETE KARARI

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararında "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı; Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınmış, Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan, Bakan Yardımcılığına Yunus Elitaş, atanmıştır" denildi.