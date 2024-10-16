İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2339
  • EURO
    37,3373
  • ALTIN
    2949.42
  • BIST100
    8839.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mahrem operasyonunda FETÖ'cü itirafçılardan 133 yeni isim
Güncel

Mahrem operasyonunda FETÖ'cü itirafçılardan 133 yeni isim

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada, 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 33'ü gözaltına alınırken 12'si itirafçı olarak 133 kişinin ismini verdi.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 12:21 - Güncelleme:
Mahrem operasyonunda FETÖ'cü itirafçılardan 133 yeni isim
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 8'i mahrem imam 46 şüpheli hakkında 8 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti.

Örgütün haberleşme yöntemlerinden olan "kontörlü sabit hatlar" üzerinden iletişim kurdukları belirlenen şüphelilerden 33'ü gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler arasında muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında aktif çalışan kişilerin de olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen zanlılar, soruşturmaları yürüten savcılara ifade verdi.

Savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itirafçı olan 12 kişinin, örgüt hakkında bilgiler vererek, FETÖ mensubu olduğunu bildikleri 133 kişinin ismini savcılığa bildirdiği öğrenildi.

İfade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.