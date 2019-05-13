‘Mahremin’ 12 yardımcısı deşifre oldu

İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın FETÖ/PDY Askeri Mahrem Yapılanmasına ilişkin raporunda, örgütün askeri mahrem yapısını yöneten yapılanmanın omurgasına yer verildi. ‘Kuvvet İmamı’ da denilen ‘birim sorumlusuna’ bağlı 5 ana kademe yer alıyor. İlk iki basamak ‘temsilcilik’ olarak yer alırken, diğer kademelerde ise ATM Genel Temsilciliği (Arama Tarama Mesulü), Ümit Genel Temsilciliği, İzdivaç/rehberlik personel Genel Temsilciliği bulunuyor.

ORGANİZE İHANET

Rapora göre, ihanet şebekesinin askeri mahrem yapılanmada her temsilciliğin kendi yardımcı görevlileri bulunuyor. Ancak, her temsilciye ayrı bir yardımcı gibi bir çalışmadan ziyade, yardımcı olarak atanan kişi birden fazla temsilcilikte görev yapabiliyor. Yardımcı/destek görevleri, eğer müdürlük olarak organize edilmişse; ümit müdürü, izdivaç/rehberlik/personel müdürü, muhasebe mesulü gibi yardımcı görevlileri, doğrudan temsilciye bağlı olarak ve statüleri müdüre eşdeğer şekilde faaliyet yürütüyorlar. Yardımcı görevlileri, bölgelerinde bağlı bulundukları temsilcilik dışında, alanlarıyla ilgili oluşturulan Türkiye genel temsilciliğine de bağlı. Örneğin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki (DKK) temsilciliklerden biri olan İzmit-2 Genel Müdürlüğü (temsilciliği) bünyesinde faaliyet yürüten Ümit Müdürü, İzmit-2 Genel Müdürüne bağlı olduğu gibi DKK Türkiye Ümit Genel Müdürlüğü’ne de bağlı çalışıyor.

Ana yönetim katmanı ve yardımcı katmanında bulunan kripto mensuplarının çalışma şekilleri de ortaya çıkarılırken raporda, 12 yardımcının örgüt içi evlilikten delil niteliğindeki örgüt materyalleri ortadan kaldırmaya, fişlemeden kurmaylık sınavına hazırlanan örgüt mensuplarının hazırlamaya kadar birçok görevleri bulunduğuna yer verildi. Rapor, örgütün organize yapısını ortaya kondu.