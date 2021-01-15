Mahur ne demek? Mahur isminin anlamı

15 Ocak 2021 Cuma 11:54 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 11:54

Türk musikisinde rast perdesinde karar kılan bir makam anlamına gelen Mahur ismi yeni başlayan Maraşlı dizisindeki Alina Boz karakterinin ismi olmasından sonra anlamı merak edildi. Mahur kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. Peki Mahur ne demek? İşte Mahur isminin anlamı

MAHUR NE DEMEK?

Mahur kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. TDK'ya göre mahur kelimesi, Alaturka Türk müziğinde bir makamı ifade etmektedir. Mahur makamı neşeli, şen bir makamdır. Mahur kelimesi aynı zamanda farklı kaynaklara göre kumarhane ve meyhane anlamlarında da kullanılabilmektedir.

Türk Dil Kurumu mahur kelimesi için karşılık olarak, ‘Klasik Türk müziğinde bir makam’ ifadesini sunuyor. Mahur makamı neşeli, şen bir alaturka makamıdır. Özellikle eski dönemlerde klasik Türk müziği üzerinden dile getirilen eserler konusunda geliştirilmiş özel bir makam olarak söylemek mümkün. Mahur bakışlı kelimesi, yumuşak, süzgün bakışı nitelemek için kullanılır.

MAHUR İSMİNİN ANLAMI

Klasik Türk müziğinin çıkış yaptığı dönemlerde adapte olan Mahur kelimesi, Türkiye'de yerleşik olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Kökeni Farsçadan gelen bu kelime Türkçe üzerinde, ‘Klasik Türk müziğinde ele alınmış bir makam’ olarak değerlendirilmektedir. Pek çok anonim ile beraber bilindik eserler Mahur makamı üzerinden ele alınmak suretiyle söylene bilmektedir. Günümüzde hala çok yaygın olarak değerlendirilen ve bu makam üzerinden söylenen şarkılar bulunmaktadır.

Mahur gözlü kelimesi de mahur bakışlı ile benzer şekilde süzgün gözlü, etkileyici gözlere sahip, karşı tarafı etkileyen gözlü kişi anlamlarına gelmektedir.

Mahur ismi hem kız bebeğe hem de erkek bebeğe konulabiliyor. Kökeni Farsça olmasına rağmen Türkçe üzerinden önemli bir anlama sahiptir. Mahur ismi Kur'an'da geçmemektedir.