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Mahyalar asılmaya başlandı

İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nin minarelerine ramazana günler kala ilk mahya asıldı.

18 Mart 2023 Cumartesi 01:08 - Güncelleme:
Mahyalar asılmaya başlandı
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"On bir ayın sultanı" ramazanda camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye'nin tek mahya ustası Kahraman Yıldız tarafından hazırlanan mahya, saatler süren çalışmayla Eyüp Sultan Camii'nin iki minaresi arasına yerleştirildi.

Camiye asılan mahyada, ramazanın ilk günlerinde 'Namaz kalbin huzurudur' yazısı yer alacak.

"HER CAMİYE RAMAZAN BOYUNCA 5'ER YAZI ASACAĞIZ"

Kahraman Yıldız, Eyüp Sultan Camii'nin ardından İstanbul'daki diğer tarihi camilere de sırayla mahyaların asılacağını söyledi.

Ramazan boyunca mahyalardaki yazıların değişeceğini kaydeden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

'2023'ün ilk ramazan mahyasını Eyüp Sultan Camisi'ne asıyoruz. Her sene olduğu gibi buradan başlıyoruz. Bu seneki tema 'Ramazan ve Dayanışma.' Buna istinaden Diyanet İşleri Başkanlığımızın verdiği veciz sözler var. Bu sözleri camilerimizdeki mahyalarımıza asacağız.

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