Mailler ve HTS kaydı ele verdi! ''Şike kumpası''nda FETÖ'cü Baransu izi

FETÖ'nün futbolda 'şike kumpası' soruşturması kapsamında eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'nün 2011 yılında gerçekleştirdiği futbolda 'şike soruşturması'nda, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere spor camiasından birçok kişinin hedef alındığı belirtildi.

BARANSU'YLA İRTİBATLILAR

Başsavcılık, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturmalarla ilgili inceleme yapıldığını belirterek, FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun e-mail yazışmalarıyla usulsüz işlemlere iştirak eden bazı kişilerin tespit edildiği ifade edildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Bu tespitlerin ardından TFF eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, TFF eski Baş Hukuk Müşaviri İlhan Helvacı, Galatasaray eski Yönetim Kurulu üyesi ve TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal, "FETÖ'ye yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından gözaltına alındı. Gülüm ve Köksal savcılıktan serbest bırakıldı. Lütfi Arıboğan'ın ise 'tutuklanması' gerektiği ancak parkinson hastası olduğu ifade edilerek mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Helvacı da, mahkeme tarafından yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç da şikâyetçi sıfatıyla yer aldı.

YILDIRIM İFADE VERDİ

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kendisine konuyla ilgi bir mail geldiğini, bilgileri savcıya ilettiğini ve 8 saat ifade verdiğini söyledi. Mosturoğlu, "Aziz Yıldırım da bizden sonra ifade verdi. 3 Temmuz'un en önemli kilometre taşlarından birini geçtik. Direkt TFF'nin FETÖ bağlantısı, UEFA'yı, basını manipüle etmesinin kanıtları olan bir dosyadan bahsediyoruz" dedi.

101 HTS KAYDI VAR

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Lütfi Arıboğan'ın Baransu ile 13 Temmuz 2011 ile 6 Aralık 2012 arasında 101 adet HTS kaydının bulunduğu, TFF'deki bazı evrakların gizlice alındığı, Baransu, Arıboğan ve Helvacı'nın şike soruşturmasını yürüten FETÖ'cü ihraç savcı ile birçok kez görüştüğü tespit edildi.