Maio'dan kilit ülke itirafı: Güvenlik denklemi Türkiye'siz çözülemez

Avrupa Birliğinin (AB) Körfez Bölgesi Özel Temsilcisi Luigi di Maio, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da soruları yanıtladı.

AB'nin bölgede, Körfez İşbirliği Konseyi gibi işbirliği başta olmak üzere kapsamlı stratejisi olduğunu belirten Maio, "Stratejik önceliğimize bakarsak öncelikle bölgedeki dostlarımızı, ortaklarımızı korumalıyız." dedi.

Maio, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın Körfez ülkelerine misillemelerinin "haklı gösterilemeyeceğini" savunarak, bunun, Körfez İşbirliği Konseyi ile AB üye ülkeleri arasındaki savunma anlaşmalarını "aktifleştirdiğini" ifade etti.

AB üyesi ülkelerin, bölgedeki askeri üslerini kullanarak Körfez ülkelerinin "kendini savunmasına" yardım ettiğini söyleyen Maio, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın dayanışma mesajı vermek ve krize barışçıl çözüm bulmak için bölgeyi ziyaret ettiğini aktardı.

- MAİO'DAN, "HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SEYRÜSEFER SERBESTİSİNİN KORUNMASI" VURGUSU

Maio, AB üyesi olmamasına rağmen İngiltere'nin de üye ülkelerle Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda çalıştığını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın, seyrüsefer serbestisinin korunması ve garanti edilmesi gereken doğal bir boğaz olduğu açık." diye konuştu.

Pakistan'ın aracılığıyla ABD ile İran arasındaki görüşmeler ve Washington'da İsrail ile Lübnan temsilcileri arasındaki görüşmeyle gerilimin azaltıldığı güncel senaryoya dikkati çeken Maio, AB üye ülkeleri ve ortaklarının Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenliği ve mayınların kaldırılması gibi konularda çalışacak bir "koalisyon" üzerine görüştüğünü kaydetti.

Maio, gelecekte AB ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin önem kazanacağı görüşünü paylaşarak, "Körfez İşbirliği Konseyi ortaklarımızla bölgede daha fazla entegrasyon için birlikte çalışabilmeyi umuyoruz. Bu süreç, bölgenin yönetiminde olmalı." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE, GERİLİMİN AZALTILMASI VE BARIŞ ANLAŞMASINA VARILMASI SÜRECİNDE KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Maio, Türkiye'nin Körfez'deki rolüne ilişkin soruya, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, krizin ilk dönemlerinde Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine ziyareti, İslamabad'daki görüşmelere hazırlık yolunu açan önemli bir faktördü." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile yürüttüğü Dışişleri Bakanları toplantısına dikkati çeken Maio, şunları kaydetti:

"İslamabad görüşmeleri ateşkesi getirdi. Washington görüşmeleri, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sayesinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağladı. Bu nedenle Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır; ABD ve AB'nin çok önemli ortağıdır. Türkiye, gerilimin azaltılması ve barış anlaşmasına varılması sürecinde kritik öneme sahip."

Maio, Türkiye ile yalnızca ateşkes konusunda değil, barış anlaşmalarına yönelik çalışmaktan da mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Körfez'den söz edildiğinde, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğu Orta Doğu'dan bahsettiklerini vurgulayan Maio, "Gelecekte Orta Doğu'daki güvenlik denklemi, Türkiye'nin çabalarından ve buna katkı sağlamaktan geçiyor." diye konuştu.

- MAİO, FARKLI GÖRÜŞLERDEN İNSANLARI BİR ARAYA GETİREN ADF'NİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Düzenlenmeye başladığından bu yana ADF'ye her sene katıldığını belirten Maio, farklı görüşlerden insanları bir araya getirdiği için ADF'nin önemli olduğunu dile getirdi.

Maio, yalnızca Körfez konusunda değil, dünya genelinde uluslararası hukukun ve çok taraflılığın korunması için önemli mevkidaşlarıyla temasta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.