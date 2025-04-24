Eski Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Görmüş'ün girişimiyle 350 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli 2023 yılında atıldı ve 1 yılda yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı.
1 yıl önce belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Mart yerel seçimleri sonrası yerel yönetim anlayışı ile hizmete başlayan Mazıdağı Belediye eş başkanları Kudret Uçuk ve Hamdin Demir, gençlerin gelişimi ve yeni istihdam alanlarını açmak için her gün yeni bir projeye imza atmaya devam ediyor. Yerel seçimler sürecinde sıraladıkları tüm projeleri yavaş yavaş hayata geçirmeye çalışan eş başkanları Uçuk ve Demir, 350 kisiyi istihdam edecek kurulum aşamasındaki tekstil fabrikasını da en kısa zamanda hizmete açacak" denilmişti.
Göreve geldiği günden beri skandallarla anılan ve makam odasını binlerce TL'ye dizayn eden DEM Partili Belediye Başkanı Uçuk, vaad ettiği hizmetleri yapmadığı için vatandaşlardan tepki topluyor. Kayyum zamanında yüzde 80'i tamamlanan ve 350 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının da hizmete girmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu.