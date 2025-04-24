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Makam odasına para var hizmete yok! Kayyum yaptı, DEM'li belediye açmadı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kayyumun yaklaşık yüzde 80'ini tamamladığı tekstil fabrikasını DEM Partili Belediye hizmete açamadı. DEM Partili Belediye Başkanı Kudret Uçuk göreve gelir gelmez açacağına söz verdi ancak açmadı. Göreve geldiği günden beri skandallarla anılan Uçuk'un makam odasına binlerce TL'ye dizayn ettiği biliniyor.

IHA24 Nisan 2025 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
Makam odasına para var hizmete yok! Kayyum yaptı, DEM'li belediye açmadı
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Eski Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Görmüş'ün girişimiyle 350 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli 2023 yılında atıldı ve 1 yılda yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde göreve gelen DEM Partili Belediye Başkanı Kudret Uçuk, belediyenin sosyal medya hesaplarında en kısa sürede tekstil fabrikasını faaliyete geçireceğini paylaştı. Ancak aradan geçen zamana rağmen tekstil fabrikası henüz hizmete açılmadı.

1 yıl önce belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Mart yerel seçimleri sonrası yerel yönetim anlayışı ile hizmete başlayan Mazıdağı Belediye eş başkanları Kudret Uçuk ve Hamdin Demir, gençlerin gelişimi ve yeni istihdam alanlarını açmak için her gün yeni bir projeye imza atmaya devam ediyor. Yerel seçimler sürecinde sıraladıkları tüm projeleri yavaş yavaş hayata geçirmeye çalışan eş başkanları Uçuk ve Demir, 350 kisiyi istihdam edecek kurulum aşamasındaki tekstil fabrikasını da en kısa zamanda hizmete açacak" denilmişti.

MAKAM ODASINA PARA VAR HİZMETE YOK

Göreve geldiği günden beri skandallarla anılan ve makam odasını binlerce TL'ye dizayn eden DEM Partili Belediye Başkanı Uçuk, vaad ettiği hizmetleri yapmadığı için vatandaşlardan tepki topluyor. Kayyum zamanında yüzde 80'i tamamlanan ve 350 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının da hizmete girmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

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