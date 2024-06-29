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  • Makam odasında 2 kişi darp edilmişti... Hikmet Dönmez gözaltına alındı
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Makam odasında 2 kişi darp edilmişti... Hikmet Dönmez gözaltına alındı

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 23:33 - Güncelleme:
Makam odasında 2 kişi darp edilmişti... Hikmet Dönmez gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alındı.

Dönmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Hikmet Dönmez
  • Kula Belediye
  • Gözaltı
  • Darbedilme Soruşturması

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