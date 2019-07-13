Makarna kolisinden yüzlerce sikke çıktı
Artvin'de durdurulan kargo aracında makarna kolisine gizlenmiş 996 sikke ile 117 obje ele geçirildi.
- AA
Artvin'de durdurulan kargo aracında makarna kolisine gizlenmiş 996 sikke ile 117 obje ele geçirildi.
Artvin Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arhavi Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol kontrasında durdurdukları bir kargo aracında arama yaptı.
Araçtaki bir makarna kolisine gizlenmiş halde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 996 sikke ile 117 obje ele geçirildi.
Kargonun gönderici ve alıcısının yakalanmasına çalışılıyor.
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