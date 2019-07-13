26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Makarna kolisinden yüzlerce sikke çıktı

Artvin'de durdurulan kargo aracında makarna kolisine gizlenmiş 996 sikke ile 117 obje ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Artvin'de durdurulan kargo aracında makarna kolisine gizlenmiş 996 sikke ile 117 obje ele geçirildi.
 
Artvin Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arhavi Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol kontrasında durdurdukları bir kargo aracında arama yaptı.
 
Araçtaki bir makarna kolisine gizlenmiş halde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 996 sikke ile 117 obje ele geçirildi.
 
Kargonun gönderici ve alıcısının yakalanmasına çalışılıyor.

Gürültü yapan gençleri bıçakla kovaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet

Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet

Bu gece trafiğe açılıyor

Bu gece trafiğe açılıyor

'Bu tavır beni çok üzüyor'

'Bu tavır beni çok üzüyor'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Korkuya neden oldu! Metrelerce yükseldi

Korkuya neden oldu! Metrelerce yükseldi

Çocuk kavgası korkunç bitti

Çocuk kavgası korkunç bitti

Tek parmağı ile 2 bin şiir yazdı

Tek parmağı ile 2 bin şiir yazdı
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA