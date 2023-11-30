Makbuzdaki imzada karşılıklı suçlama: Haberi vardı!

Ünlü isimleri yüksek kârlı gizli fon adı altında 1 milyar 260 milyon lira dolandırmakla suçlanan banka müdürü Seçil Erzan, işlemlerde yardımcısının da imzasının bulunduğunu kaydetti.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu ünlü isimleri "Fatih Terim Fonu" adı altında 1 milyar 260 milyon lira dolandıran ve 226 yıla kadar hapsi istenen özel bir bankanın İstanbul Levent'teki şube müdürü Seçil Erzan'ın, Şube Müdür Yardımcısı Asiye Öztürk'ü de suça ortak ettiği saptandı.

Geçtiğimiz hafta davanın ilk duruşmasının görüldüğü celsede konuşan Erzan, ünlü teknik direktör Fatih Terim'den 300 bin dolar aldığını öne sürmüştü. Terim'in ise 2 Haziran'da "şikâyetçi" sıfatıyla verdiği ifadesinde Seçil Erzan'ın oluşturduğu fondan uzaktan yakından alakasının olmadığını, bankadaki 3 milyon dolarını alamadığını öne sürerek, Erzan ve banka yöneticilerinden şikâyetçi olmuştu.

İddiaların odağındaki Erzan, savcılığa aldığı paralara ilişkin el yazısıyla oluşturulmuş bir kâğıt verdiğini, bu belgelerde Asiye Öztürk'ün de imzasının olduğunu söyledi. Öztürk'ün başından beri şüphelendiğine ancak yine de belgelere imza attığına dikkat çekti.

Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan Asiye Öztürk ise ifadesinde, olaylardan haberdar olunca şoke olduğunu öne sürdü.

"Seçil müdür bana zaman zaman birtakım belgelere imza attırdı ancak müdürüm olduğu için ve kendisine insani olarak da iş arkadaşı olarak da güvendiğim için bilmeden birtakım evrakları imzalamış olabilirim" diye konuştu.

Sabah'ın haberine göre, Savcılık, 6 eylemde imzası bulunan Asiye Öztürk'ün de Seçil Erzan'la başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğini savundu. Bu arada Bazı müştekilerin, bankanın şube müdürü sanık Seçil Erzan'ın odasına giriş-çıkış fotoğrafları dava dosyasına girdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise ilk duruşmanın yapıldığını, ikincinin de 12 Ocak'ta yapılacağını belirterek, "Yargısal süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır" diye konuştu.