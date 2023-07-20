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Makilik alanda yangın meydana geldi

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

IHA20 Temmuz 2023 Perşembe 03:15 - Güncelleme:
Makilik alanda yangın meydana geldi
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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Zeytineli Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Dozer, iş makinesi ve arazözler ile ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.

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