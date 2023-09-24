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Makilik alandaki yangın söndürüldü

Menteşe'de makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

IHA24 Eylül 2023 Pazar 17:23 - Güncelleme:
Makilik alandaki yangın söndürüldü
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Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Dağdibi Mahallesinde makilik alanda başlayan orman yangını orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Menteşe kırsal Dağdibi Mahallesinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen makilik alanda başlayan yangın sonra 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye helikopter uçak ve arazöz ekipleri sevke edildi.

Havadan uçak ve helikopterlerin, yerden ise arazöz ekiplerinin müdahalesi ile makilik alanda başlayan orman yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Arazöz ekipleri yanan sahada soğutma çalışması yapıyor.

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