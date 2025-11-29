İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

Makine arızası yapan tanker kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası yapan 119 metre uzunluğundaki Palau bayraklı ‘Gas Catalina' isimli LPG yüklü tanker Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 16:52 - Güncelleme:
Makine arızası yapan tanker kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 119 metre uzunluğundaki Palau bayraklı 'Gas Catalina' isimli LPG yüklü tanker makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Libya'dan İstanbul'a giden 119 metre uzunluğundaki 'Gas Catalina' isimli LPG yüklü tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-19' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

