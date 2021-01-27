Makineleri durdurmak istediler... Türkiye devreye girdi

DHA 27 Ocak 2021 Çarşamba 07:28 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 07:28

Amsterdam'da oturan 3 çocuk babası İlhan Duman, 8 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Hastaneye başvuran Duman'a, rahatsızlığının ağır seyretmediği gerekçesiyle tedavisinin evde süreceği belirtildi. Evde tedavisi sürerken durumu ağırlaşan Duman, ailesi tarafından bir kez daha hastaneye götürüldü. Duman, 17 Ocak'ta hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak, solunum cihazına bağlandı.

ANKARA'DA TEDAVİYE ALINDI

İlhan Duman'ın oğlu Furkan, doktorların iyileşmesinin mümkün olmadığını söylediği babasının Türkiye'de tedavi görmesini isteyerek, konsolosluk yetkilileri ile görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından İlhan Duman, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

'ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Furkan Duman, babasının Türkiye'ye getirilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Amsterdam'da babam hastaneye alınmıştı. Tedavisinin olmayacağını, iyileşmeyeceğini ön görüp makineleri durdurmak istediler. Tedaviye devam etmek istemediler. Amsterdam Başkonsolosluğu ile irtibata geçip onların yardımıyla Sağlık Bakanlığına ulaştık. Sağlık Bakanlığı da bize yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Gece 00.00'da arayıp sabah 05.00'de uçağımızı göndereceklerini söylediler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Türk devleti her zaman bütün vatandaşlarına yardımcı olmaya çalışıyor. İyi ki Türk'üz, çok teşekkürler" dedi. Öte yandan İlhan Duman'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.