Makyaj döküldükçe gerçek ortaya çıkıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, “Büyük Üsküdar İftarı”ndaki konuşmasında, 23 Haziran’daki İBB seçiminin önemine dikkat çekti, vatandaşları sandıklara sahip çıkmaya çağırdı. Erdoğan, şu mesajları verdi:

OYUN BÜYÜK: Tek başına ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir. Sokaklarda kaos çıkarmak, mahalleleri çukurlarla bölmek,envaiçeşit terör örgütünün kanlı eylemleriyle milletimizi sindirmek, sınırlarımız boyunca bizi kuşatmak isteyenlerle özellikle hep birlikte mücadele ettik, derslerini verdik.Daha önce farklı yerlerde, son dönemde ise Yenikapı’da milyonların katılımıyla düzenlediğimiz her miting ülkemizin düşmanlarına karşı İstanbul’un adeta bir meydan okuyuşuydu.

YENİKAPI’DA TERAVİH: Yarın akşam (bugün) Yenikapı Meydanı’nda enderun teravihi kılacağız. Hedef 313 bin kişiyle bir enderun teravihi. Bedir’de 313 mücahit vardı. Şimdi hep birlikte bu 313’ün yanına 3 sıfırı da koyarak, 313 binle Yenikapı Meydanı’nda enderun teravihini Diyanet Vakfının organizesinde orada yaşayacağız. Yedi düvele karşı ‘Başaramayacaklar’ diye haykırırken, arkamızda diğer şehirlerimizle birlikte 15 milyonluk İstanbul’un da olduğunu biliyorduk. Hamdolsun İstanbul 1994 yılından beri bizi hiç yalnız bırakmadı.

OYLARI ÇALDILAR: 31 Mart seçimlerinde İstanbul’un 39 ilçesinden Üsküdar’la birlikte 25’inde Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazandık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar.

SANDIĞIN NAMUSU: Şayet bizim teker teker ortaya çıkardığımız YSK’nın da hukuki olarak teyit ettiği sorunlar, sıkıntılar, hukuksuzluklar, yolsuzluklar olmasaydı bugün bunları konuşmayacaktık. Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur. Hele hele YSK üyelerine hakaret etmenin, onları ‘çete’ diyerek hedef göstermenin hiçbir haklı gerekçesi olmaz.

İRADENİZE SAHİP ÇIKIN: Hukuka ve vicdanlara uygun şekilde yapılan her seçim sonucunun milletimizin de bizim de başımızın üzerinde yeri vardır. Şimdi sizlerden 23 Haziran’da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. Her ne sebeple olursa olsun sandığa gitmemek, başkalarının o sandıkta ortaya koydukları iradeye teslim olmak demektir.

İstanbul en doğru seçimi yapacak

ERDOĞAN, Türkiye’nin her alanda son bir asrın en kritik mücadelelerini verdiğini belirterek, son dönemdeki her seçim gibi İstanbul seçimlerinin de bu mücadelenin bir parçası olduğunu dile getirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir. 31 Mart’ta Batı, Avrupa’nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı? İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Hayatında hiçbir başarı hikayesi olmayan, eserleriyle değil, sadece hoyratlık, hakaret, tehdit, tahammülsüzlük, bütün bunlarla gündeme gelen bir kişiye benim vatandaşımın İstanbul’u emanet etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah 23 Haziran’da İstanbullular en doğru tercihi yapacaklardır.”

İstanbul’umuza gölge düşmesin

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin önünde hem çok büyük zorluklar hem de çok büyük fırsatlar bulunduğunu, bu zorlukları fırsatlara dönüştürmenin milletin elinde olduğunu belirterek, şayet millet olarak birlikten, beraberlikten ve kardeşlikten taviz verilmezse Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasına kimsenin engel olamayacağını söyledi. Erdoğan, 1994’te belediye başkanı olduğu zaman İDO Genel Müdürlüğü, sonrasında Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunarak gerek ulusal gerek uluslararası camiada çok ciddi birikimlere sahip olan yol ve dava arkadaşı Binali Yıldırım’ı İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sunduklarını anlattı. Bu tür bir birikime sahip olan belediye başkan adayıyla İstanbul’u farklı bir yere taşımak istediklerini vurgulayan Erdoğan, tüm hemşehrilerin 23 Haziran’da Binali Yıldırım’a sahip çıkmasıyla İstanbul’umuza gölge düşmeyeceğine inandığını dile getirdi.

Büyük oyunu görmekte zorlanıyorlar

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çeken Erdoğan, “Ülkemizde bir kesim hala bu büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin meselesi sananlar, dünyaya gözlerini kapatanlardır. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır. Milli güvenliğimizi güçlendirmek için attığımız adımlara gösterilen tepkileri sıradan refleksler olarak görenler, ülkemize yönelik tehditleri kavrayamayanlardır. İşte bakın şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı’yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 100 bin kişiyle iftar açtı

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı için Şemsi Paşa Camisi’nden Harem’e kadar uzanan 2 kilometrelik sahil yolu boyunca iftar sofrası kuruldu. Yaklaşık 100 bin İstanbullu, Kız Kulesi ve İstanbul manzarası eşliğinde oruçlarını açtı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de programda kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Konuşmasının ardından platformdan inen Erdoğan’a, vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşların ilgisini karşılıksız bırakmayan Erdoğan, onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, iftarın ardından Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret ederek şoför esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti, çay içti.

Vatandaşlarla sohbet etti