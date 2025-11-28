Makyol İnşaat'tan İmamoğlu Suç Örgütü davasına ilişkin açıklama

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ile Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi'nin adlarının, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma dosyası bağlamında kamuoyuna yansımasının ardından; bazı basın organlarında yer alan eksik, bağlamından koparılmış veya gerçeği tam olarak yansıtmayan bilgi ve değerlendirmeler, şirketimizin ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi'nin kişisel ve kurumsal itibarını zedeleyebilecek nitelikte yorumlara konu edilmiştir. Bu nedenle kamuoyunun doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki; anılan yorum ve haberlerde soruşturma dosyasında yer aldığı ve Le Méridien Otel'de gerçekleştiği iddia olunan olaylar ile Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi'nin ve müvekkil şirket Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin herhangi bir ilgisi ve dahli bulunmamaktadır.

Otel binasının mülkiyeti her ne kadar Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye ait ise de tesisin günlük işletmesi tamamen uluslararası otel zinciri Marriott International bünyesindeki Le Méridien markası tarafından yürütülmektedir. Marriott International ile akdedilmiş bulunan İşletme Sözleşmesi uyarınca, otelin sevk ve idaresi ile konaklama faaliyetlerine ilişkin tüm operasyonel yetki ve sorumluluk, Marriott International tarafından atanmış otel yönetimine bırakılmıştır.

Bu sözleşmesel yapı çerçevesinde, otele yapılan rezervasyonlar ve otelde konaklayan misafirler hakkında, geçmişte olduğu gibi söz konusu tarihler bakımından da Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye herhangi bir bilgi iletilmemiştir. Ayrıca, bahsi geçen tarihlere ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından da şirketimize herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Dolayısıyla, anılan iddialara konu edilen olay ve kişiler hakkında Adnan Çebi'nin veya Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin bilgi sahibi olması, yönlendirici bir tasarrufta bulunması ya da herhangi bir surette sürece dahil olması mümkün değildir; işletme sözleşmesinin hukuki ve fiilî çerçevesi de bunu açıkça dışlamaktadır.

Ayrıca Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş., Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığı 2019 yılından bu yana, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya bağlı kuruluşlarından herhangi bir yeni ihale almamıştır.

Yaklaşık altmış yıllık geçmişiyle Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş., Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde üstlendiği projelerle güvenilir bir mühendislik ve yatırım kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmekte; yurt içinde ve 11 farklı ülkedeki binlerce çalışanı aracılığıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Marriott International ise, 62'si Türkiye'de olmak üzere 144 ülkedeki toplam 9.300 tesiste ve yaklaşık 1 milyon 700 bin oda ile hizmet veren, dünya ölçeğinde bir turizm ve otelcilik kuruluşudur.

Sayın Adnan Çebi, bağımsız Türk yargısına duyduğu saygı gereği bugüne kadar kamuoyu nezdinde herhangi bir açıklamada bulunmamayı tercih etmiş ise de iddianamenin açıklanmasının ardından bazı medya organlarında yer alan haber ve yorumların, devam eden yargılama sürecine ilişkin tartışmaların odağını yanlış bir biçimde müvekkil şirket ve Yönetim Kurulu Başkanı'na yönelttiği ve kişisel ile kurumsal itibar üzerinde olumsuz algı oluşturma riski taşıdığı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak; devam eden yargılama sürecine ilişkin tüm iddia ve değerlendirmelerin, bağımsız ve tarafsız yargı mercileri nezdinde aydınlatılacağına ve maddi hakikatin ortaya çıkarılacağına olan inancımız tamdır. Bu süreçte yargı makamlarının takdir ve değerlendirmelerine saygımızın da altını özellikle çizmek isteriz.

Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş., medyamızın kıymetli mensuplarının olayları hakikatin ışığında, ifade ve basın özgürlüğünün sorumluluk boyutunu da gözeterek değerlendireceklerine ve Türk yargısının adil ve hakkaniyete uygun bir karar vereceğine güven duymaktadır.