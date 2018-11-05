Makyol Yaşam’dan Yüzde 10 Enflasyonla Mücadele İndirimine Ek Yüzde 10 İndirim İmkanı

Makyol Gayrimenkul tarafından 180 milyon TL yatırımla kuzeye doğru genişleyen İstanbul’un iş ve yaşam merkezi Beylikdüzü’nün kalbinde inşa edilen ve yüzde 95 doluluk oranına ulaşan Makyol Yaşam , sunduğu cazip ödeme planları ile son 60 daireden birine sahip olma imkanı sağlıyor.

Hemen Teslim İmkanı ile İki Farklı Ödeme Planı

Makyol güvencesi ile inşa edilerek toplam 464 daireden oluşan Makyol Yaşam’ dan hemen teslim imkânıyla peşin ödemelerde “yüzde 10 Enflasyonla Topyekun Mücadele indiriminin yanı sıra yüzde 10 ek indirim” ya da “yüzde 0 faiz, yüzde 20 peşinat ve 36 ay vade” fırsatı ile ev sahibi olunabiliyor.

Beylikdüzü’nün Yeni Buluşma Noktası

Yaşamın başlamasıyla alışveriş meydanında Starbucks’tan File’ye, Komşu Fırın’dan Twin Coffee’ye, A Plus Döner & Fast Food’dan Sardunya Lezzet Dünyası’na kadar birçok önde gelen markanın yer aldığı Makyol Yaşam , Beylikdüzü’nün yeni buluşma noktası haline geldi.

Kemal Şahismailoğlu: “Makyol Yaşam, Konumu ve Sosyal İmkanlarıyla Yüksek Prim Getiriyor”

Kampanyayı değerlendiren Makyol’un Gayrimenkulden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kemal Şahismailoğlu ; “Sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi sayesinde inşasını tamamlayarak sahiplerine teslim ettiğimiz ve yaşamın başladığı Makyol Yaşam, konumu ve sosyal olanakları ile sağladığı yüksek prim sayesinde hepimizin yakından tanıdığı markalar tarafından da tercih edilmeye başladı. Yeni bir çekim merkezi olan Makyol Yaşam’ın kamuya açık Makyol Yaşam Parkı’nı da geçtiğimiz aylarda açarak bölgeye ve projeye inancı olan herkese verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olduk. Yüzde 95 doluluk oranına sahip Makyol Yaşam’ın sunduğu ayrıcalıklı yaşamın bir parçası olmak isteyenler için çok cazip ve uygun ödeme planları ile ev sahibi yapıyoruz.”

İhtiyaç Duyulan Sosyal İmkânların Yanı Başında