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Güncel

Mal beyanı yalanı ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendisini ele verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı mal beyanında, paravan şirketler üzerinden satın alarak 50 milyon dolar (yaklaşık 1,5 milyar lira) değerindeki üç villayı gizlediği iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan İmamoğlu, katıldığı televizyon programında villaların şirketine ait olduğunu kabul etti.

25 Mart 2024 Pazartesi 22:41 - Güncelleme:
Mal beyanı yalanı ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendisini ele verdi
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Bir süre öncesine kadar propaganda için CHP yönetimindeki İBB tarafından fonlandığı belirtilen İBB Haber isimli X hesabı, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkındaki ifşaatlarına devam ediyor. CHP kurultayı sonrasında, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik itibar suikastlarından rahatsız olduğunu' duyuran hesap, para kulesine ait skandal görüntülerin ardından bu kez de İmamoğlu'nun mal beyanından 'kaçırdığı' üç villaya ait belgeleri yayınladı.

50 milyon dolarlık villaları gizlemiş! Belgeleri ortaya çıktı

"İMAMOĞLU İNŞATIN ÜZERİNE"

Konu hakkında katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan İmamoğlu kendisini, "Bir tüzel kişiliğin orada kendi ticari faaliyetlerini, bilançolarını göstermek diye bir şey ne hukukta var ne kanunda var. Ama gizlimiz saklımız yok. Bizim malımız mülkümüz ayan beyan vardır. Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir. Firmamız bazen alım yapar bazen satış yapar." sözleri ile savunmaya çalıştı.

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