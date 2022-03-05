İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2022 Cumartesi / 2 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı
Güncel

Mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, 'DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı' olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 09:30 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:30
ABONE OL

BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan "Abd Al-Malik Muhammad Yusuf Uthman Abd Al-Salam" ve "Nayıf Salih Salim Al-Qaysi" isimli kişilere ilişkin hükümler yürürlükten kalktı.

Böylece adı geçen kişiler söz konusu listeden çıkarıldı.

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  • Resmi Gazete
  • mal varlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.